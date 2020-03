FRANCE :: Exclusif: Aloys Tsafack vivait aux frais de Lady Ponce :: FRANCE

Quelle mouche a donc piqué Aloys Youmbi Tsafack dimanche dernier pour qu'il fasse sa sortie mémorable à charge de Lady Ponce ? Toujours est-il que lundi, soit 24 heures à peine, pris de remords, le mari de Lady Ponce est revenu sur ses propos à travers une vidéo qui dure cinq minutes.

Le mari éconduit reconnait que la séparation de son couple est effective, séparation qu'il vit très mal, d'où sa sortie qui visait a humilié l'artiste.

Dans sa nouvelle vidéo postée sur facebook, Aloys retire ses propos blessants et demande pardon à la femme qu'il a épousé il y a 18 mois.

Remords, excuses et rétropédalage

Aloys Tsafack s'excuse en ces mots: "Je tiens à m'excuser pour ce que j'ai fait à ma femme, nous n'avons pas eu le temps de dialoguer ensemble, je prie qu'elle me pardonne, elle ne mérite pas cela , c'est vrai que j'étais à bout. C'est une grande femme, une dame au grand cœur, soutenons la pour son Olympia. elle n'est pas tribaliste, c'est une icône, même si c'est fini entre elle et moi je serai à son olympia pour la soutenir. avant d'être son Mari je suis d'abord fan d'elle, c'est une femme qui travaille dure pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Je vois certaines femmes faire les vidéos pour l'insulter elle ne mérite pas ça"

Trop tard pour recoller les morceaux ?

En face, Lady Ponce décrit celui qu'elle a épousé récemment comme un paresseux, un arnaqueur qui rêve d'une vie de prince sans pourtant être en possession du moindre sous. Du coup, elle n'en veut plus de cette relation bien encombrante : "Je voudrais juste rappeler ici qu'une séparation de couple n'est pas une sortie d'un dîner de gala en riant. Quand c'est fini, c'est fini surtout avec quelqu'un de si mal intentionné".

Aloys le sans emploi, arnaqueur et rêveur

A l'anonnce de son mariage avec Lady Ponce le 21 novembre 2018 à la mairie française de Clayes-sous-Bois, Aloys Tsafack fut présenté comme un promoteur culturel (en Grande Bretagne), un homme d’affaires (au Cameroun) ou encore un agent de sécurité (en France).

Aloys Youmbi Tsakack alias Dieu Cyclone ne serait finalement qu'un imposteur, mieux un "feyman" selon certaines sources. Lady Ponce n'en pouvait donc plus de la paresse de son époux et elle le fait savoir aujourd'hui : "Monsieur ne veut pas travailler pour un salaire de Smic (salaire minimu en Fran ce, ndlr) dont il se moque et rêve toujours de la Feymania qui ne marche plus. Dans ces conditions de précarité, il est reparti en Angleterre pour soit-disant travailler ou faire du business où on n'a jamais vu un euro de son labeur. [...] il préfère passer son temps à gesticuler dans les réseaux sociaux et vanter des vies de rêves qu'il n'a pas".

Elle ajoute: "il est recherché présentement en Angleterre pour avoir comploté au vol de la nouvelle série de BMW de son propre frère camerounais, le Mari de Laéticia, qui l'hébergeait chez eux. Aloys n'a pas manqué de photographier en cachette toutes les cartes de crédits de la Société de ce Monsieur qu'il a ensuite effectué les achats de plus de 6000€ sur internet. Un Monsieur qui m'a offert un billet d'avion aller-retour pour venir en Angleterre voir mon mari. Sa nouvelle série BMW a été volée avec la complicité de mon mari dont la police anglaise voit ses amis dans les caméras publiques en train de la dérober. C'est le Coronavirus qui a calmé l'enquête pour l'instant. C'est pour ça qu'il ère en ce moment partout et cherche par tous les moyens de reprendre avec moi".

Le financement du futur concert à l'Olympia

Contrairement à ses propos tenus dimanche, Aloys n'a pas été l'alpha et l'omega du prêt obtenu auprès de certains proches du couple, prêt destiné à financer le prochain spectacle de Lady Ponce. L'artiste explique: "il (Aloys, ndlr) a joué un rôle de démarcheur dans ce prêt comme certains usuriers envoient souvent les gens les chercher de potentiels clients. Mais, c'est moi qui ai pris ce prêt de 30 000 € d'une durée de 8 mois le 1er Septembre 2019 conformément au projet de Concert Lady Ponce à l'Olympia et remboursable fin Mai (2020, ndlr) après ce concert".

Lady Ponce brandit la copie du contrat et complète: "J'ai pris ce prêt à la présence de mon manager Layone qui y est cité comme témoin. Le nom d'Aloys ne figure nulle part dedans. Madame Aïda m'a accordé ce prêt sans garantie quelconque parce qu'elle sait qu'elle sera remboursée rien qu'avec 400 entrées à l'Olympia et Dieu merci que les choses se passent bien jusqu'à maintenant en attendant la suite du Coronavirus".

L'artiste reconnait donc le prêt de 30 000 euros et promet de rembourser

Dimanche, Aloys estimait dans sa première vidéo que Lady Ponce l'avait écarté du projet de son prochain concert à l'Olympia et que l'artiste ne donne plus de nouvelles sur la somme de 30 000 € qu'il aurait obtenu en prêt auprès d'une proche domiciliée en Allemagne comme indiqué ci-dessus. Lady Ponce corrige les propos de son époux : "pour les 30 000€, je reste en contact permanent avec la personne qui me les a prêtés et remboursables après le concert. Sauf que pour l'instant, nous sommes tous en confinement du Coronavirus en attendant que la vie reprenne son cours à Paris".

Aloys vit aux frais de sa diva

A Paris où il résidait chez Lady Ponce, Aloys ne participe pas aux charges du ménage, du moins au goût de son épouse. Lui qui dit pourtant avoir payé une récente dette du ménage à hauteur de dix mille euros. Lady Ponce s'étonne des propos de son époux: " Aloys m'a dépanné 10 000 € qu'il a ramené d'où? 10 000 € qu'il me donnait au compte-goutte : 200 € par-ci, 500 € par-là ou 2 000€ qu'il avait remboursé pour ses frais d'aller au front".

L'artiste se défend: "Faites donc vous-mêmes le calcul de 18 mois de mariage avec lui, divisez par ces prétendus 10000 €. C'est juste lamentable et honteux pour lui-même, car, cette somme ne fait même pas le 1/5ème de mes factures mensuelles (Maison, Crédits, Entretien, Assurance, Electricité, Téléphone, Eau, Alimentation, mes enfants, et autres) dans la société de consommation à laquelle nous vivons tous ici en France".

Contrairement à ses propos, Aloys se faisait plutôt entretenir par son épouse d'artiste. Lady ironise: "Et si moi je prends ma calculatrice pour faire un solde de tout compte sur lui (Cash Dépannage, Travaux maison Cameroun, Cadeaux, Habillement, Hébergement, Nourriture, Billets d'avion etc...), vous verrez que je descendrai aussi au fin fond du caniveau, mais je suis une Ekang et mon éducation ne me permet pas d'arriver là-bas. Vous comprenez donc maintenant pourquoi je veux divorcer depuis un moment?"

Lady Ponce a décidé d'avancer avec ses fans

L'artiste qui a visiblement trouvé le bonheur dans une nouvelles liaison amoureuse affirme depuis que "la vie est cruelle mais aussi belle pour passer son temps à pleurnicher ou à se morfondre des gens qui vous déçoivent".

Lady Ponce qui s'exprimait chez nos collègue de DEIDO BOY MAGAZINE conclut :" A tous mes fans, mes ami(es), ma famille, je ne sais même pas si je dois vraiment m'excuser ou pas. Ce que je peux tout simplement vous dire c'est que rien n'est facile dans cette vie. C'est au moment où vous arrivez au bout de votre rêve qu'il y a toujours quelqu'un pour vous barrer la route, mais tout ce que Dieu fait est bon. Qui suis-je pour juger à part chanter? C'est tout ce que je sais faire. En ces moments difficiles et d'incertitude, restez confiner chez vous et respecter les règles élémentaires d'hygiène contre le Coronavirus (se laver contamment les mains et se distancer d'un mètre entre vous) afin que nous puissions encore se revoir. Je vous remercie et vous embrasse tous de tout mon coeur".