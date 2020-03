Gestion du Covid-19 au Cameroun: Incoyable. Est-ce qu'on est vraiment sérieux. Ou simplement Maudit :: CAMEROON

Pour un poste de PAN qu'il occupe depuis 1992 soit 28 ans au perchoir pour 42 ans à l'hémicycle, le cavalier Cavaye Djibril a créé la déroute et défié tout le monde.

Le PAN. 80 ans. Le chef d'une institution de grande notoriété comme l'Assemblée Nationale, a ouvert la voie de l'indiscipline.

Les députés ont enfoncé la porte ouverte de cette indiscipline. Ils auraient pu s'indigner, se révolter de la présence de Djibril Cavaye à la session de remise des attributs aux Députés.

Comme si cela ne suffirait pas, une session ordinaire est par ailleurs convoquée dans les prochains jours. L'enfer c'est les autres. Décidément !

Demain ce sera le tour de la chambre haute. Niat N. 85 ans. Le président du Sénat ; est absent du Cameroun, depuis des semaines. Nul doute qu'à son retour, il va également, braver, s'affranchir des mesures drastiques du Premier ministre ; en agitant et en faisant prévaloir son immunité sanitaire.

Pas de PAN sans Djibril Cavaye. Au fait, on veut qu'il laisse ça à qui ?

Le président Djibril Cavaye Y. a encore "tellement" et "beaucoup" trop à apporter au Cameroun, si bien que notre Assemblée nationale, sans Djibril Cavaye Y., ce serait UNE ERREUR.

Que nous sommes des naïfs et stupides candides. Ce qui n'est pas le cas pour Djibril Cavaye Y. Le PAN a défié un collectif de psychiatres et médecins en Occident. Une fois au Cameroun, il n y a pas eu des gens en capacité de freiner ses ardeurs. Djibril Cavaye s'en fout. Le Parlement aussi. Que vaut à leurs yeux, une stupide « grippe de saison ? »

Président Djibril Cavaye Y... Ohé. PAN à vie. Ohé. Ohé. Ohé. Ohé.

La vérité vient d'en haut ; a-t-on coutume de dire. Si les Députés de la Nation et les Sénateurs sapent les mesures drastiques du gouvernement, la volte-face, les réticences et l'indiscipline des masses populaires sont-elles blâmables ??

On assiste à une vraie comédie du pouvoir. Sinon comment expliquer que des membres du gouvernement, des caciques, des fossiles, des ferrailleurs de la mangeoire, les dinosaures, "Hommes bien de là là-bas" et les apparatchiks, aillent exfiltrer d’autorité : épouses, enfants, parents et amis de l'aéroport, pour les soustraire, des prescriptions de confinement obligatoire ? Si ce n'est pas de la pure méchanceté ou de la barbarie à visage humain, qu'est-ce qui peut expliquer que des gens mettent délibérément en péril grave, leur santé, celle de leurs proches, la santé publique en général ?

Seigneur créateur. Prend pitié de nous. Veille nous garder et nous éviter le Déluge et le Naufrage.