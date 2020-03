CAMEROUN :: Concours direct: Joseph LÉ annonce 2 absents à l'Enam :: CAMEROON

Bilinguisme. Joseph LÉ s'est rendu samedi à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (Enam). Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative (Minfopra) souhaitait s'assurer du bon déroulement du concours direct pour le recrutement spécial de 100 fonctionnaires des services de traduction et d'interprétation "j'ai effectué une descente au centre d'examen de l’ENAM. Un constat se dégage : calme et sérénité règnent" a tweeté le ministre.

Joseph LÉ précise: "Les épreuves qui se déroulent pendant 48 heures ont lieu simultanément dans les 4 centres d’examen que sont: Bamenda, Buea, Garoua et Yaounde. Soit 334 Candidats pour 100 places à pourvoir pour cette 1ere Édition. 2 absences signalées à Yaoundé".

Le concours spécial de recrutement de 100 traducteurs et interprètes a été récemment instruit par le chef de l’Etat Paul Biya.

334 candidats sont en compétition les postes de 70 traducteurs principaux, 10 traducteurs, 10 traducteurs-interprètes principaux et 10 traducteurs interprètes.