CAMEROUN :: Ngaoundere: Sanglants affrontements entre policiers et moto taximen :: CAMEROON

Ngaounderé, chef- lieu de la région de l'Adamaoua. Ce lundi 16 mars 2020. De violents affrontements ont opposé plusieurs jeunes conducteurs de moto taxi, aux policiers du commissariat central de Ngaounderé. Motif: ces jeunes mototaximen en furie sont sortis ce matin, demander aux policiers de leur remettre leurs motos confisquées depuis plusieurs jours, dans le cadre d'une campagne de lutte conte l'insécurité.

Les affrontements auraient fait un mort côté conducteurs de moto. Ce qui est par ailleurs sûr et certain, l'opposition entre les deux camps, a fait plusieurs blessés de part et d'autre. Le commissariat central de Ngaounderé a été passablement vandalisé, ainsi que des voitures de police.

Votre journal apprend que les autorités administratives de la ville ont interdit la circulation des motos entre 20 heures et 06 heures du matin. Ladite mesure, nous précise-t-on, a pour but de lutter contre la criminalité galopante dans la ville. Seulement, les jeunes conducteurs de moto taxi qu'on appelle généralement "benskineurs " au Cameroun, ont estimé que leurs engins avaient déjà mis long entre les mains de la police, et qu'il s'agissait donc déjà selon eux, "d'un abus de rétention de la chose", a confié un ancien étudiant en Droit de l'Université de Ngaounderé, conducteur de moto taxi, à votre reporter joint au téléphone.

D'autre part, les mototaximen estiment que le manque à gagner devient inestimable, pour une activité qui tient lieu de vie pour eux.

Il y a eu tirs de sommation en l'air, et les manifestants en furie qui lançaient des pierres sur les policiers et le commissariat, ont été aspergés au gaz lacrymogène. Le calme est revenu peu après.