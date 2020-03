CAMEROUN :: Coronavirus : Deux nouveaux cas déclarés :: CAMEROON

Les patients en provenance d’Italie et de Belgique sont actuellement pris en charge dans les unités d’isolement à Yaoundé.

Deux nouveaux cas de Coronavirus, Covid-19 déclarés en terre camerounaise. Le premier cas détecté vendredi est un Camerounais résidant en Italie et ayant transité par Paris avant de déposer ses valises le 7 mars dernier à Yaoundé. Le second en provenance de Belgique a, quant à lui, été identifié samedi soir à l’aéroport de Yaoundé-Nsimalen.

Le premier patient est pris en charge à l’unité d’isolement de l’hôpital central et l’autre à l’hôpital Jamot. Ces deux cas viennent s’ajouter aux deux premiers détectés le 6 mars dernier toujours dans la cité capitale.

Le ministre de la Santé Publique a rendu publique cette information via deux tweets samedi et dimanche et a profité de l’occasion pour prescrire encore plus de responsabilité et de vigilance. A propos des deux cas, le Dr Georges Alain Etoundi Mballa, directeur de la Lutte contre la maladie, les épidémies et les pandémies au Minsanté, s’est voulu rassurant, tout en prescrivant lui aussi la vigilance.

« Le patient arrivé le 7 mars dernier est en train d’être pris en charge. Nos équipes se sont déplacées hier soir vers lui pour le dépister. On a fait le test qui s’est avéré positif. Il est actuellement dans la salle d’isolement à l’hôpital central de Yaoundé. Il faut tout simplement appliquer des mesures d’hygiène », conseille-t-il. Même son de cloche pour le deuxième malade.

« Il se porte bien. Il est pris en charge après avoir été capté à l’aéroport de Yaoundé-Nsimalen. Il n’a pas eu le temps d’entrer en contact avec les siens. Les gens avec qui il était dans l’avion sont en train d’être contactés pour voir s’ils n’ont pas été infectés », assure Dr Georges Alain Etoundi Mballa. Pas de panique donc. Pour autant, le pays n’ayant pas fermé ses frontières, le gouvernement a-t-il pris des dispositions idoines pour limiter la propagation du virus ?

Quels sont les moyens matériels, financiers et humains dégagés pour faire face à une éventuelle augmentation du nombre de malades ?

Dr Georges Alain Etoundi Mballa apporte un éclairage et des conseils pratiques.