CAMEROUN :: L'ANTIC réfléchi sur l'apport des start-up dans le de l'économie :: CAMEROON

C'est le sujet au centre du forum que l'agence nationale des technologies de l'information et de la communication a organisé à Douala cette semaine. Dans le cadre de ce forum sur l'apport des start-up dans le développement de l'économie, les responsables de l'ANTIC ont vu de nombreuses start-up numériques proposer leurs services aux jeunes présents.

Avec pour thème principal '' innovation technologique au service de l'éducation'' les intervenants aux travaux de Douala n'ont pas manqué de reconnaître que la transmission des connaissances est beaucoup plus aisée de nos jours grâce au numérique. Entre Genius Luna, Grand prof, Camexamen, EduAirBox toutes ces startup ont reussi à partir de mini-exposés à succiter les acclamations de la salle par leur inventivité et aussi l'opportunité des différents services proposés par elles dans l'apprentissage et l'assimilation à travers les Tics. Ainsi, c'est a titre d'exemple que David Kenfack le responsable de la startup Dastudy a donc indiqué aux autorités administratives présentes que son site devrait offrir plus de 15 livres et tutos ceci étant, ces livres qui dans leur grande majorité traitent de sujets divers (agronomie, élevage, entrepreneuriat, informatique médecine , cuisine etc...).

C'est avec des salves d'applaudissements a n'en plus finir que chaque exposé a été accueilli par l'assistance constituée en grande partie par des jeunes bluffés par la créativité de leurs congénères exposants.

Pour le Ebot Ebot Enaw le directeur de l'antic,"la qualité des solutions proposées par les responsables des start-up qui ont exposé lors de forum démontre la volonté de ces derniers mais surtout leur ingéniosité et leur savoir faire dans le domaine des Tics au service du secteur éducatif'' il expliquera par la même occasion que le forum en cours vient répondre au souci du gouvernement camerounais de développer la pédagogie et l'apprentissage. Ceci s'inscrit à coup sûr dans une dynamique de vulgarisation de l'accès aux contenus éducatifs en ligne.