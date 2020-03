CAMEROUN :: Affirmations diffamatoires de la chaîne de télévision Vision 4: Le CCD condamne :: CAMEROON

Suite aux affirmations tendancieuses et diffamatoires de la chaîne de télévision Vision 4 du groupe l’Anecdote encore appelé «radiotélévision des mille collines» faisant état de «l’achat d’armes en direction du Cameroun par la BAS dont certaines ont été utilisées lors de l’assaut sur Galim», nous aurions pu une fois de plus garder le silence face à ces allégations dénuées de tout sens.

Mais encore faudrait-il que ladite chaîne de télévision puisse … « mériter notre silence » pour paraphraser François Mitterrand. Raison pour laquelle le CCD (Conseil des Camerounais de la Diaspora) créateur de la BAS (Brigade Anti-Sardinards) aujourd’hui devenue le nom générique de la Révolution :

-S’insurge contre ces ragots journalistiques tout en indiquant qu’il n’a jamais été question dans son agenda de promouvoir l’achat d’armes en direction du Cameroun

-Déclare haut et fort n’avoir aucune accointance avec le MRC et le Président élu Maurice KAMTO

-Se dit prêt à tout débat contradictoire, dans des conditions de stricte neutralité, portant sur la véracité de nos allégations.

Aussi nous appelons l’armée camerounaise et les différentes factions rebelles à observer immédiatement un cessez-le-feu afin de donner lieu à la tenue urgente d’une conférence nationale pour la paix et la réconciliation aujourd’hui devenue un impératif pour le salut de la nation et du peuple Camerounais.

Fait à Paris, le 12 mars 2020

Vive le peuple camerounais !

Vive le Cameroun libre !

Pour le CCD (Conseil des Camerounais de la Diaspora)

Le Général-Président Robert WANTO

L’Administrateur et Porte-parole Henri KINGUE