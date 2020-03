CAMEROUN :: Assemblée Nationale : Cabral Libii peut-il remplacer Cavaye Djibril au perchoir ? :: CAMEROON

La 10 ème législature s’est ouverte mardi dernier à l’hémicycle de Ngoa Ekelle Yaoundé. En l’absence de celui qui fait office de président de l’assemblée Nationale. Le très honorable Cavaye Yeguié Djibril. Du coup on spécule sur son éventuel remplacement.

Il est malade et absent du Cameroun. A 80 ans, Cavaye Djibril totalise 28 ans comme président de l’assemblée Nationale. Elu député en 1973 dans la circonscription de Maga à l’extrême nord du Cameroun, il totalise 47 ans de présence au parlement. Autant d’années au perchoir usent sans doute. Aussi, comment ne pas s’interroger sur les effets de l’âge qui commence à peser sur cet octogénaire ? Il été le grand absent à l’ouverture de la session du mois de Mars 2020.

Le sujet s’est invité dans la presse et chacun y va de sa ligne de rédaction. Avec en toile de fond la question lancinante cavayé sera-t-il encore porté à la fonction qu’il occupe depuis 1992 ? Evoquant les prémices de son éventuel départ, le quotidien Emergence explore des « indiscrétions qui le disent depuis un certain temps en porte-à-faux avec le président Biya »

Et pour preuve, le tres honorable était absent de la cérémonie de triomphe de la 37 ème promotion des élèves officiers de l’école militaire inter-armée le 24 janvier 2020.

Bien plus et le journal poursuit « des signes précurseurs font état de ce qui semble dessiner la fin de l’infatigable président ». Lors de la dernière élection législative et municipale à Maga, on l’a vu fatigué et affaibli par la maladie, avançant avec une canne. Quelques temps après conclut le journal « il a été évacué sous les cieux Européens pour des raisons de santé » Il y est encore.

Avec le cas de cavaye, la question de renouvellement de la classe politique s’invite dans le débat. Le parlement issu de l’élection législative de février 2020 est renouvelle à plus de 50% avec une forte dose des jeunes et des femmes. Parmi eux des jeunes loups aux dents longues se font distinguer. Déjà, Cabral Libii li Ngue Ngue, président du PCRN, et candidat malheureux à la présidentielle d’octobre 2018 ne cache pas ses ambitions.

Elu député du Nyong et Kelle s’est fait filmer sur le pupitre de l’hémicycle tenant le gong réservé au maître des céans. Devant cette curiosité qui sort du commun en ce lieu sacré Cabral Libii reste droit dans ses bottes « Nous faisons le tour de l’hémicycle et rien mais alors rien ne nous interdit de se positionner à quelque endroit que ce soit » De plus, cette photographie Etait-ce un simple selfie ? Il tranche net « Je suis député comme tous les autres 166 qui sont en ce moment à l’assemblée Nationale. Donc nous sommes tous de potentiels candidats à la présidence de la chambre basse »

Finalement c’est un candidat du PCRN confiant qui a indiqué au quotidien Le Messager « Si j’ai voulu diriger le Cameroun en étant candidat, cela signifie que j’ai la capacité et la posture de conduire les hommes »…Just wait.