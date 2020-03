CAMEROUN :: Les réalisations de Huawei contées dans un microfilm :: CAMEROON

Le 05 mars 2020, le très huppé et chic hôtel Hilton de Yaoundé, a servi de cadre à la projection d'un microfilm de 19 minutes, et intitulé " In Cameroon for Cameroon'.

Il s'agit d'une projection vidéo qui retrace l'oeuvre magnifique et louable de Huawei, le géant mondial et chinois des télécommunications.

Le microfilm a été réalisé dans le département du Mbam - et- Inoubou, région du Centre, avec le concours de Camtel, de l'Ecole nationale supérieure des Postes et Télécommunications, et le ministère camerounais de l'Eau et de l'Energie. Le microfilm suscité met en relief, les réalisations de Huawei au profit du Cameroun, dans le cadre de "L'Accord de partenariat stratégique dans le domaine des Technologies de l'Information et de Communication" signé avec l'aval de Paul Biya le chef de l'État camerounais, dans le cadre de sa vision de développement des infrastructures des télécommunications,, ainsi que la réduction de la fracture numérique.

Le microfilm de 19 minutes célèbre deux jeunes Camerounais qui ont vu leur quotidien sensiblement amélioré, grâce à Huawei qui a pourvu leur immense village en énergie solaire.

Gaston Eloundou Essomba, Ministre camerounais de l'Eau et de l'Energie : " Je voudrais saisir ouvertement cette illustre occasion pour remercier et féliciter à sa juste valeur, notre partenaire Huawei Cameroun pour tous les efforts consentis, la qualité des équipements, son appui technique et son expérience dans la mise en oeuvre sereine et efficace des deux premières de ces projets d'électrifications rurales par énergie solaire photovoltaïques, malgré les écueils inhérents autour de ce type de projets dans les zones rurales dont l'accès n'est pas toujours évident".

Yah Judith Achu, Directrice générale de Camtel: " Depuis 14 ans qu'ils se sont installés au Cameroun, Huawei a énormément coopéré avec Camtel pour promouvoir le développement des TIC au Cameroun. Avec l'appui technique de Huawei, l'industrie des TICs a connu une avancée significative au cours de la dernière décennie ".

La cérémonie de projection du microfilm" In Cameroon for Cameroon" de Huawei, s'est achevée avec l'attribution des prix du concours des TIC. Le 1er Prix est revenu à l'équipe de l'Université de Douala, et le second prix, à Sup'Tic l'Ecole nationale supérieure des Postes et Télécommunications de Yaoundé.