CAMEROUN :: JIF 2020 : le cadeau très spécial du Prince Théophile Kwendjeu aux femmes de Balamba :: CAMEROON

Ce 6 mars 2020, en prélude à la célébration de la 35ème édition de la Journée internationale de la femme (Jif 2020), Prince Théophile Kwendjeu octroie un don de matériels agricoles et de denrées alimentaires, aux femmes de Balamba, village situé dans le département du Mbam-et-Inoubou, région du centre au Cameroun.

Le fils du pays fait un geste en plus. Prince Théophile Kwendjeu (PTK) scelle ainsi le pacte avec ses états de service dans le domaine social. Il s’intéresse aux seigneurs de la terre. PTK mise sur l’agriculture et sur les 248 femmes bénéficiaires de Balamba, question de produire en quantité et booster l’économie locale. Ce 6 mars 2020, il remet aux organisations féminines de la localité du département du Mbam-et-Inoubou, un don d’équipements agricoles et des produits alimentaires de première nécessité (sel, riz, savon). Les intrants agricoles sont constitués des houes, des dabas, des machettes, des brouettes et des limes. Rythmée en cantique de victoire, la cérémonie se déroule à la Cathédrale Sainte-Marie de Balamba. C’est en présence des chefs traditionnels et des autorités religieuses. Tout est rendu possible par l’entregent du directeur de publication du journal Le Patrimoine, Brice Color Ahanda

Titillé sur le montant du don, Théophile Kwendjeu joue la carte de la modestie. Il glisse sur les chiffres. « On donne sans dire ce que l’on n’y a mis. L’important c’est d’être fier de soi et attendre que cela produise de l’effet souhaité », déclare le donateur. L’effet souhaité selon lui, est d’accroître le rendement agricole de ces femmes. Son entourage dévoile les ressources déployées sans être précis, « c’est plusieurs millions Fcfa dépensés à cet effet ».

248 femmes

C’est toute en poésie libre que le « Prince » s’explique sur le caractère social de son don. « La femme est celle qui incarne le mystère de la vie », clame-t-il. Pour lui, elle mérite une « attention soutenue et une assistance permanente pour ainsi l’accompagner dans sa quête de l’épanouissement de sa famille ». Il continue : « combattante est la femme, conquérante est la femme, courageuse est la femme ».

Parmi les 248 femmes bénéficiaires, Prince Théophile Kwendjeu se montre plus attentif aux femmes veuves. D’après ses explications, « elles méritent une attention particulière. En ce sens que la scolarité et l’avenir de sa famille se trouvent désormais entre leurs mains ». Pour lui, ces femmes veuves se reconvertissent dans la production agropastorale, dès leur retour au village, après le décès de leurs maris.

Avant de recevoir la bénédiction des responsables de l’Eglise, le donateur annonce qu’il reviendra dans quelques mois, à l’effet d’évaluer et de suivre es bénéficiaires dans leurs champs. En perspective, la femme Balamba s’engage à utiliser le matériel acquis en bon escient. A son tour, PTK annonce : « je ne m’arrêterai pas en si bon chemin ».