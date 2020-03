CAMEROUN :: Carnet noir: Adamou Ndam Njoya est mort cette nuit à Yaoundé :: CAMEROON

Camer.be apprend avec regret, la mort d'Adamou Ndam Njoya le président de l'Union Démocratique du Cameroun ( UDC), un parti politique de l'opposition camerounaise.

On le savait gravement malade depuis trois ans. Adamou Ndam le fondateur et perpétuel président de l'UDC est mort cette nuit à Yaoundé. Il était parti en évacuation sanitaire peu avant les élections législatives et municipales du 09 février dernier avant de revenir au Cameroun récemment.

Adamau Ndam Njoya meurt donc presqu'à 78 ans. Il est né le 08 mai 1942 à Foumban dans l'ancienne province de l'Ouest- Cameroun. Fondateur de l'UDC, il fut depuis le retour au multipartisme, le maire de la ville de Foumban, avant de céder le fauteuil à son épouse Patricia Taimono Ndam Njoya, à la faveur des dernières élections municipales. Fatigué et usé par la maladie, la mort de l'ancien ministre camerounais de l'Education nationale se dessinait au jour le jour. Lors de la campagne présidentielle de 2018, Adamou Ndam Njoya dont la famille et le parti se montraient gênés pour parler de son état de santé qu'on savait pourtant des moins enviables, ne fit qu'une timide et brève apparition au dernier jour de campagne, avec une mine éloignée, et loin de séduire l'électorat.

Aujourd'hui donc, le président de l'UDC quitte la scène. Comme on le dit chez les Bamoun son ethnie, " Adamou Ndam Njoya ne sera plus jamais malade, et n'aura plus jamais de soucis".

Adieu Président !