CAMEROUN :: Journée Internationale de la Femme: Le Ministre Jules Doret Ndongo aux côtés des femmes du MINFOF :: CAMEROON

Les femmes du Ministère de la Forêt et de la Faune se sont retrouvées ce 5 mars 2020 à l'enceinte de ce département ministériel autour d'une table ronde pour réfléchir sur l'amélioration du cadre de travail de la gent féminine au MINFOF.

Au centre des journées portes ouvertes organisées par les femmes du Minfof, un thème très évocateur et riche de sens retient l'attention: " La Gestion durable des produits forestiers non ligneux: gage d'une alimentation saine et équilibrée"

Etymologiquement, les produits forestiers non ligneux (PFNL), encore appelés « produits forestiers autres que le bois» ou « produits forestiers secondaires » etc, sont des ressources d'origine biologique différents du bois, dérivés des forêts. Ce sont des substances, des matières premières utiles tirées des forêts sans exploitation forestière c'est-à-dire sans la destruction des arbres.

Il peut s'agir par exemple d'animaux chassés comme gibier ou pour leur fourrure, ou de poissons, de fruits (baies, noix, etc.), de graines, d'épices, de champignons, de feuilles (fourrage), de plantes médicinales, mais ces produits restent insuffisamment valorisés. Hors ces produits participent à une alimentation équilibrée et procurent des nutriments qui aident à maintenir l'organisme en bonne santé.

Par ailleurs, le Ministère de la Forêt et de la Faune est constitué d'un personnel paramilitaire y compris les femmes.

Mme Eheth Victoire, Directeur de la Coopération et de la Programmation; Représentante des femmes du Minfof s'est confiée à nous pour mieux expliquer les spécificités des femmes du Minfof.

"Nous avons une administration paramilitaire ou il y'a des femmes écogardes, ingénieures des eaux et forêts, techniciennes des eaux et forêts et des femmes cheffes de postes.

Donc au sein de notre Ministère nous avons voulu montrer que la femme a sa place, parce que tout ce que font ces femmes sur le terrain a été demontré aujourd'hui. Les femmes du Minfof surveillent les forêts pour qu'elles ne soient pas détruites, écogardes pour protéger la faune c'est ce qui fait la spécificité de la femme du Minfof par rapport aux autres administrations"

Le Ministre Jules Doret Ndongo est venu en personne encourager et rehausser l'image de cet évènement.Au bout du compte,

une journée meublée par une foire gastronomique sur les tables, différents mets concoctés avec des produits non ligneux ce qui a conduit aux réjouissances populaires