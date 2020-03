MONDE ENTIER :: 7 raisons pour lesquelles péter est bon pour la santé :: WORLD

Source de moqueries, les flatulences font pourtant partie des fonctions normales et naturelles de notre organisme, au même titre que le hoquet et les rots. En effet, bien que péter est embarrassant et malpoli lorsque cela se produit en public, c’est surtout un indicateur de notre état de santé.

Ce phénomène de libération des gaz intestinaux par l’anus à la suite de la fermentation de certains aliments, de leur décomposition ou d’une absorption d’air durant la mastication est tout à fait normal. On estime qu’une personne en bonne santé expulse entre 14 à 18 pets par jour en moyenne.

Il est d’autant plus important de connaître ce phénomène car cela caractérise notre état de santé et nous aide à maintenir notre organisme dans le bon sens, alors ne retenez plus vos pets et découvrez leurs 7 bienfaits surprenants !

Les 7 bienfaits surprenants des pets