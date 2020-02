CAMEROUN :: Un nouveau-né retrouvé mort :: CAMEROON

La population a intercepté un chien errant traînant le corps d’un bébé de sexe masculin, le 23 février dernier à Mbé, localité située à 83 km de Ngaoundéré.

C’est dimanche dernier aux aurores que la population a fait cette découverte macabre dans la localité de Mbé située à 83 km de Ngaoundéré dans la région de l’Adamaoua. Plus précisément au carrefour qui mène à l’hôpital et la sous-préfecture de cette bourgade. « Au début, nous avons cru qu’il s’agissait d’un simple objet. Mais, lorsque nous nous sommes approchés du chien errant, on a découvert qu’il avait dans sa gueule le corps d’un enfant.

A notre arrivée, l’animal a laissé tomber le corps et a pris la fuite », relate une riveraine sous le choc. La population a aussitôt saisi les autorités de la ville de Mbé. « Informés de la situation, mon équipe et moi nous sommes rendus sur les lieux. Le médecin légiste a établi un acte médical de diagnostic pour essayer de comprendre les circonstances du drame» a souligné le sous-préfet de Mbé, Avom Dang. Selon les premiers constats, la partie supérieure était sectionnée à l’aide d’un objet tranchant.

« Ceux qui ont commis cet acte odieux auraient utilisé un couteau ou bien une lame, si on s’en tient à la façon dont les parties ont été sectionnées. L’ampleur du dégât corporel laisse penser qu’il s’agit bien d’un crime rituel » pense le sous-préfet.

D’après le médecin légiste, cet acte a été perpétré dans la nuit du 22 au 23 février dernier, car l’enfant avait encore son cordon ombilical. Après l’autopsie médicale, la dépouille a été remise aux services d’hygiène et assainissement de la commune de Mbé pour inhumation.

Pour l’heure, une enquête judiciaire est ouverte par les autorités compétentes de la localité pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire et punir les coupables.