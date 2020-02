CAMEROUN :: Assassiné dans son domicile à Bonabéri :: CAMEROON

André Weladji, homme d’affaires, a été tué par des individus non encore identifiés hier matin.

Les populations de Bonabéri, entrée face Camwater juste après le collège Nabico, se sont réveillées dans l’horreur ce matin du 26 février 2020. M. André Weladji, un des leurs, a en effet été sauvagement assassiné à son domicile par des malfrats armés de machettes et de couteaux. Selon ses enfants, c’est entre 4h et 5h du matin que les bandits armés sont entrés dans la concession et ont réclamé de l'argent tout en molestant la maisonnée.

Dans leur furie, ils s'en sont particulièrement pris au maître de maison, lui assénant de nombreux coups de machette et de couteau. Les traces de sang présentes sur les lieux attestent de la sauvagerie des malfrats. M. Weladji, transporté à l’hôpital de Bonassama après le départ des agresseurs, il y a rendu l’âme, en raison notamment d’un coup de poignard reçu au dos.

Les autres habitants de la maison ont également été blessés, dont un de ses fils assez grièvement. Les forces de l'ordre arrivées sur les lieux ont commencé les investigations et une enquête est ouverte.