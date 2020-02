CAMEROUN :: Chan Total 2020: Les compositions des poules sont connues :: CAMEROON

La cérémonie du tirage au sort du championnat d'Afrique des nations s'est déroulée ce lundi 17 février au palais polyvalent des sports de Yaoundé, capitale politique du Cameroun.

Le Match d'ouverture du Chan Total 2020 opposera le Cameroun au Zimbabwe à Yaoundé le 04 Avril prochain. C'est la première information qui ressort de cette cérémonie du tirage au sort du Chan 2020 qui s'est tenue à Yaoundé la nuit dernière.

C'est Dans un palais des sports de Yaoundé vêtu de ses meilleures parures que tout le gratin administratif et sportif du pays s'est donné rendez-vous ce lundi. devant ce patère d'invités prestigieux chapeauté par la présence du premier ministre chef du gouvernement représentant personnel du chef de l'état, les deux anciennes gloires que sont Salomon Olembe et Stephen Tataw n'ont pas eu les mains lourdes pour le Cameroun.

Le pays de Roger Milla qui est évidemment logé dans la poule A aura pour adversaire le Zimbabwe en match d'ouverture, le Burkina Faso puis le Mali. Des formations toutes au moins à la portée des hommes de Clement Arroga.

La constitution des autres poules paraît également Digeste.

Puisque la poule B qui paraît la plus relevée reuni deux anciens vainqueurs du tournoi que sont la LIBYE et la RDC qui seront accompagnés par le CONGO et le NIGER.

La poule C quant-à elle mettra face à face le MAROC le RWANDA, l' UGANDA et le TOGO.

La ZAMBIE, la GUINEE , la NAMIBIE et la TANZANIE constituent la poule D.

Pour des observateurs avertis de la choses tels que Karl Enow Ngatchu, les poules A et B sont très relevées mais pense qu'au vu de la préparation des lions A' de Clement Arroga , le Cameroun devrait avancer plutôt confiant dans cette compétition tout en étant prudent.

Alim Konaté, le président du CTT lui aussi fait confiance à la préparation des lions A' pour leur prédire un très beau parcours.

Le rendez-vous est donc pris pour 04 Avril à Yaoundé pour le match d'ouverture.

Les poules

Poule A: CMR - MALI - BURKINA FASO - ZIMBABWE

Poule B : LIBYE- RDC - CONGO - NIGER

Poule C : MAROC - RWANDA - UGANDA- TOGO

Poule D: ZAMBIE - GUINEE - NAMIBIE - TANZANIE