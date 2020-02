CAMEROUN :: Affaire de l’enseignant poignardé : Le père du défunt chez le Minesec :: CAMEROON

Etienne Njomi a été reçu par le ministre Nalova Lyonga, jeudi dernier dans son cabinet à Yaoundé.

Etienne Njomi, père de l’enseignant récemment assassiné au Lycée de Nkolbisson à Yaoundé, a été reçu au ministère des Enseignements secondaires jeudi dernier. A l’ordre du jour, la remise officielle d’une lettre adressée au couple présidentiel. Face à la presse, le père du disparu a remis officiellement l’enveloppe au ministre Nalova Lyonga. « Nous n’étions pas seuls à endurer cette perte », a-t-il dit, tout en exprimant sa reconnaissance à Paul et Chantal Biya pour leur compassion.

En effet, suite au décès tragique du jeune enseignant Boris Kévin Njomi Tchakounté le 14 janvier dernier, le président de la République avait adressé une lettre de condoléances aux parents du disparu. C’est alors en guise de réponse à cette correspondance que s’inscrit l’événement du jour. En présence de ses proches collaborateurs, le Pr. Nalova Lyonga a promis de transmettre le courrier à qui de droit. De même, elle a à nouveau exprimé son regret suite à l’incident qui, selon elle, est inscrit sur la liste noire des événements de la communauté éducative.

Une fois encore, le Pr. Nalova Lyonga a tiré la sonnette d'alarme au sujet de la violence en milieu scolaire. L'éducation étant une affaire de tous, elle appelle les uns et les autres à mesurer l'ampleur des dégâts que cause la violence et à cultiver le respect.