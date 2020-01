CAMEROUN :: Conférence, presse:Recadrer des journalistes occidentaux ne présentant qu’un mauvais visage du pays :: CAMEROON

Ce 30 janvier 2020 à la salle de conférence du Cerdotola, au quartier Bastos de Yaoundé, l’ONG basée en Allemagne, Kamerun Haus, s’ouvre à la presse nationale et internationale. C’est à l’effet de restituer les actes du « colloque interministériel sur la politique extérieure du Cameroun », organisé par ses soins, le 26 septembre 2019 dans la ville du même nom.

L’ONG de droit allemand, Kamerun Haus (maison du Cameroun à Berlin), par le prétexte d’une conférence de presse, ce 30 janvier à la salle de conférence du Cerdotola (Centre international de Recherche, des Documentations sur les Traditions et les Langues africaines), à Yaoundé au quartier Bastos, restitue aux journalistes, « les actes du colloque interministériel sur la politique extérieure du Cameroun », qu’il organise le 26 septembre 2019. « Entretenir l’envie du Cameroun », c’est l’objectif recherché par les organisateurs de la conférence de presse. Pour eux, le visage du Cameroun présenté par la presse étrangère, n’est pas équilibré. L’angle que ces médias occidentaux choisissent, travestit la réalité sur le terrain. Tirer ainsi la sonnette d’alarme, est une forme de riposte. C’est la réponse du berger à la bergère. Dans leur démarche, les clichés d’une culture, d’un visage rayonnant du Cameroun, sont présentés sur vidéoprojecteur. « Vous voyez bien que le Cameroun est une destination », se targuent-ils à la fin de la projection. Les propos liminaires des officiels plantent le décor. Le curseur est maintenu sur la richesse tangible et intangible de la culture Camerounaise.

C’est le moment tant attendu. Aussitôt le dernier intervenant finit son propos, les doigts sont levés. C’est la phase des questions-réponses. Les retardataires sont debout. Les reporters d’images cherchent le meilleur angle de prise de vues. Un micro de table, une bouteille d’eau et un plat de cacahouètes sont disposés devant chaque journaliste. Le climatiseur de la salle neutralise les 40° Celsius de température du dehors. Les conférenciers assurent. Le secrétaire exécutif du Cerdotola, le professeur Charles Binam Bikoï et le fondateur de l’Ong, le Prince de Bangoua Legrand Tchatchouang, maitrisent leurs sujets. Les chefs traditionnels, membres de l’ONG Kamerun Haus sont précis dans leurs interventions. Leurs Majestés, le Roi des Bangoua dans le département du Ndé-région de l’Ouest, Tchatchouang Anick Julio et le Roi des Bamumbu, du département du Libialem dans le Sud-ouest, le sénateur Lekunze Nembo Andreas, montrent la voie de la sagesse. Les hommes et les femmes de médias, rattachés à plusieurs supports, ne cachent pas leurs satisfécits. Ils sont mis au même niveau d’information et de compréhension sur des activités menées par le Cerdotola et Kamerun Haus.

L’engagement des journalistes

L’engagement est pris. Les journalistes camerounais sont briefés sur le challenge et sur les mises en perspectives en termes de promotion et de valorisation d’une culture du Cameroun, dont ils en reconnaissent la richesse et la diversité. Ils suggèrent la mise sur pied d’une politique culturelle de manière à ce que celle-ci s’exprime mieux aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. D’après les journalistes conviés à la conférence de presse, l’urgence d’opérer un tournant décisif s’impose. « Les initiatives prises par Kamerun Haus sont salutaires. J’ai la conviction qu’elles feront bouger les lignes », pense l’un d’eux. Tout comme lui, ses confrères sont conscients de l’immense tâche qui les attend. Pour Kamerun Haus, le pari de l’avenir se tient. Des actions du genre se dupliquent. D’ici avril 2020, l’on parlera d’une seconde maison, « la maison du Cameroun à Bale en Suisse ». La vision étant que la culture du Cameroun brise les préjugés, se valorise davantage et parcourt le monde.