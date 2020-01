CAMEROUN :: Six ans que Christiane Soppo secrétaire de Marafa Hamidou a été retrouvée assassinée à son domicile :: CAMEROON

Christiane Soppo ou la tragédie d'une femme victime d'un assassinat politique. Fidèle parmi les fidèles, secrétaire de Marafa Hamidou Yaya depuis plus de 20 ans, malgré les menaces qui pesaient sur elle, Christiane Soppo mère d'une fille, et surtout convaincue de l'innocence de Marafa Hamidou Yaya, avait décidée aux lendemains de l'arrestation de celui ci, de rester au Cameroun afin de le soutenir et de l'aider à assurer sa défense.

Véritable bibliothèque ambulante, sa proximité maintenue avec Marafa Hamidou Yaya était devenue gênante Compte tenu des tonnes d'informations qu'elle pouvait disposer et suite à la décision de Marafa Hamidou Yaya dans ses lettres de revenir sur quelques scandales d'Etat.

Dans une stratégie de musellement et de dévitalisation, cette décision sans nul doute prise au plus haut sommet de l’État, s'est matérialisée par la descente chez Christiane Soppo femme sans histoire et sans défense, de ce commando de la mort qui lui ôta lâchement et atrocement la vie.

Ceux ci dans un cynisme pervers , et tambours battant annonceront l'ouverture d'une enquête et promettrons à la fille de leur victime de retrouver aussi vite leurs « camarades ».

Six ans après les faits, l’enquête est au point mort.

A ce jour les auteurs de cet acte odieux ne sont pas inquiétés.

On en vient toujours à se poser la question de savoir qui sont ces trois hommes identifiés par le voisinage qui ont le 24 janvier 2014 en matinée passé plus de dix heures au domicile de la victime ?

Pourquoi à ce jour l’enquête n'est toujours pas bouclée ?

l'assassinat et le crime politique ne devrait pas être utilisé afin d'apeurer et de réduire les camerounais au silence.

ASMA (Action Solidaire pour Marafa) s'insurge contre de telles pratiques et réclame la justice pour Christiane Soppo.



Ayons ce jour, une pensée pour cette femme, cette mère victime d'assassinat politique.

Cellule de Communication de ASMA

http://asmarafa.over-blog.com/