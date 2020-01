CAMEROUN :: Décès de Me Sylvain Souop : Me Emammnauel Pensy recadre Me Jean Dedieu Momo :: CAMEROON

Suite à la mort de Maître Souop dans de circonstances médicales troublantes, le. Ministre Délégué JD Momo, qui depuis son entrée au gouvernement ne cesse de soulever des polémiques par ses positions, n'a pas tardé de vouloir calmer la polémique en affirmant avoir mené sa propre enquête.

Voici les propos de maître Emmanuel Pensy sur Équinoxe TV à Momo alias Fo'o Dzakeutonpoug adressés :

" Me Momo a été ridiculisé par tout le monde sur la toile parce qu'il pense que sa coalition avec le RDPC lui donne le droit de raconter n'importe quoi sur la toile...Il devrait savoir que c'est un de nos confrères qui est mort dans des circonstances troubles. Je suis né dans une famille de médecins et je n'ai jamais vu quelqu'un mourir d'une fracture du bras après une anesthésie, jamais !!! Me Momo raconte trop des inepties ; Il parle de tout, n'importe comment et toujours trop tôt ! Il gagnerait à apprendre à se taire..."