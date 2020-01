CAMEROUN :: Amougou Belinga nomme Ernest Obama directeur des Rédactions du Journal l'Anecdote :: CAMEROON

L'ancien directeur de Vision 4 TV a été nommé directeur des Rédactions du trihebdomadaire L'Anecdote, par Jean Pierre Amougou Belinga le président directeur général (PDG) du groupe L'Anecdote.

Il y a quelques temps, Ernest Obama était limogé de son poste de directeur de Vision 4. Il avait été remplacé par Parfait Ayissi Etoa. La nomination d'Ernest Obama a été lue hier au journal télévisé de 20 heures de la chaîne de télévision Vision 4 basée au quartier Nsam à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Sous la présentation de Jean Jacques Ze, l'on apprend qu'Ernest Obama est désormais le directeur des Rédactions du trihebdomadaire L'Anecdote. Il remplace Martial Owona qui passe directeur de chaine de Satellite FM la radio du groupe L'Anecdote.

Martial Owona remplace Roméo Cyriaque Mbida nommé attaché des Directions No 1. Revenu dans les grâces de l'homme d'affaires milliardaire, Jean Pierre Amougou Belinga le PDG du groupe L'Anecdote, Francis Bonga qui a été licencié avant d'être " gracié " il y a quelques semaines par son employeur, hérite aussi d'un poste de responsabilité.

S'il est sans concession contre le manque de loyauté et d'honnêteté, Sa Majesté Jean Pierre Amougou Belinga est cependant très généreux et magnanime. Le Silvio Berlusconi des médias de la sous-région, reçoit les vœux de nouvel an de son personnel la semaine surprochaine.