CAMEROUN :: Médias : Amougou Belinga rappelle 02 journalistes virés :: CAMEROON

Le Président Directeur Général ( PDG) du Consortium L'Anecdote, a réhabilité les journalistes Francis Bonga ( Vision 4 TV), et Eddie Armand Matchiako ( quotidien L'Anecdote). Les deux confrères avaient été virés par l'homme d'affaires, Jean Pierre Amougou Belinga, PDG du groupe de presse à capitaux privés du Cameroun.

Jean Pierre Amougou Belinga est décidément un humaniste au coeur d'agneau qui serait incapable de tuer une mouche. Il est bon, il est magnanime. C'est une grande âme qui sait pardonner. Il a la marque des grands hommes. Le PDG du Consortium L'Anecdote a réhabilité deux de ses anciens employés. Il s'agit de Francis Bonga, l'un des panelistes de l'émission "Tour d'horizon " qui passe à partir de 10 heures, sur la chaine de télévision basée au quartier Nsam à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Un qui a également bénéficié de la magnanimité du PDG du groupe L'Anecdote, c'est Eddie Armand Matchiako du quotidien L'Anecdote. L'ancien journaliste du quotidien iconoclaste Mutations est rentré dans les faveurs de Jean Pierre Amougou Belinga. Aux dires des sources introduites, les deux journalistes réhabilités, reprennent du service ce lundi 06 janvier 2020. Une façon idéale de recevoir les souhaits de Nouvel An de la part de leur employeur.

Francis Bonga et Eddie Armand Matchiako ont tous été virés du groupe L'Anecdote par son PDG Jean Pierre Amougou Belinga, au dernier trimestre de l'an dernier. Plusieurs choses étaient alors reprochées à nos deux confrères.

Bon à savoir, Jean Pierre Amougou Belinga est le seul patron de médias à capitaux privés au Cameroun dont le personnel est payé tous les mois, et avec des salaires décents. Tous les cadres ont des véhicules de service.Très généreux, le PDG du groupe L'Anecdote est cependant sans concession contre l'abus de confiance, et autres dérives professionnelles. " Je préfère un collaborateur incompétent mais loyal, à un collaborateur brillant mais malhonnête et déloyal ", avait déclaré Sa Majesté Jean Pierre Amougou Belinga, le 17 janvier 2019, alors qu'il recevait les voeux de son personnel. Homme d'affaires au génie hors pair, Jean Pierre Amougou Belinga est devenu par la force du travail, et de la persévérance, un homme d'affaires multimilliardaire qui gagne de juteux marchés dans des pays de la sous-région Afrique Centrale. Vison 4 l'une des télévisions phares du Cameroun, est présente dans plusieurs pays, dont Vision 4 RCA.

Jean Pierre Amougou Belinga est aussi un chevalier de l'humanitaire qui autant que faire se peut, aide les nécessiteux de tous les coins du Cameroun, sans aucune discrimination.

Et puisqu'on reconnaît l'arbre à ses fruits, le PDG du groupe L'Anecdote qui dit toujours préférer " les actes à la parole ", vient de " gracier" Francis Bonga et Eddie Armand Matchiako : les deux journalistes virés au dernier trimestre de l'an dernier, ont été réhabilités samedi dernier, et reprennent donc du service ce lundi 06 janvier 2020.

Avec Jean Pierre Amougou Belinga, la magnanimité et la générosité deviennent la marque de fabrique des rois.