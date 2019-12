ÉTATS-UNIS :: ATLANTA: UNE SOIRÉE DE COLLECTE DE FOND AU PROFIT DE L'HÔPITAL DE BAPOUH PAR BANA :: UNITED STATES

POOH HAUT-NKAM ATLANTA organise une soirée de collecte de fonds au profit de l'hopital de district de Bapouh par Bana le 31 Decembre 2019.

Ce qui est désormais une tradition chez les ressortissants du Haut-Nkam dans l'état de Georgie aux Etats-unis d'Amerique est à sa deuxieme édition.

Le président Thomas MOUAFFI et la communauté dont il préside la destinée ont choisi d'appuyer l'hopital du district de Bapouh et de contribuer de façon encore plus spécifique à son approvisionnement en un important don de médicaments et d'équipments de premières nécessités.

Plusieurs centaines de personnes se retrouveront au MABLETON BANQUET HALL pour un dîner dansant aux Rythmes d'ELVIS KEMAYO qui apporte sa contribution pour cette cause noble.

Cette initiative s'inscrit dans la droite ligne des projets qu'entend mettre sur pied HAUT-NKAM CULTURAL ASSOCIATION chaque année, pour améliorer les conditions de vie des populations et des personnes nécessiteuses.