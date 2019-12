CAMEROUN :: Sept boutiques ravagées par les flammes :: CAMEROON

L’incident s’est produit ce 19 décembre 2019 au marché du Mfoundi. Plusieurs dégâts matériels enregistrés.

Non loin de la cathédrale notre Dame des victoires à Yaoundé, certains commerçants du marché du Mfoundi sont venus voir comment les flammes ravages quelques boutiques ce 19 décembre 2019. Ce sont sept boutiques qui sont parties en fumée, sous le regard impuissant des propriétaires.

« Comment je vais faire pour continuer à m’occuper de ma famille ? Me voici au chômage, avec des dettes et plusieurs enfants à ma charge », se lamente Solange, sinistrée. Assise à même le sol,la main gauche posée sur la joue, elle tente tant bien que mal de joindre son patron, propriétaire d’une papeterie qui est partie en fumée.

Cette dernière a assisté à l’incendie de la papeterie dans laquelle elle travaille depuis plusieurs années. C’est une ambiance morose qui règne au marché du Mfoundi. A 14 h, le ciel est couvert de fumée. La foule nombreuse assiste à la scène. Sur les lieux, on remarque la présence des éléments de la Croix-Rouge et des forces de maintien de l’ordre qui assurent la sécurité des lieux. Les propriétaires des magasins en feu qui font des vas et vient pour s’enquérir de la situation. Chacune des victimes a le visage fermé. En face de la cathédrale Notre dame des victoires, trois camions de sapeurs-pompiers se relaient tour à tour pour stopper les flammes. Aux alentours de 15 h, alors que le feu semblait être maîtrisé, un élément de la police signale aux sapeurs-pompiers qu’un autre foyer s’est déclenché à l’arrière des boutiques.

Un camion des sapeurs-pompiers est alors dépêché à cet endroit. Au même moment, un autre camion prend la direction de la caserne, pour aller charger son réservoir d'eau, nécessaire pour anéantir le feu. Signalons que l'incendie a débuté aux alentours de 13heures. « Le feu s'est déclenché aux environs de 13heures au niveau des interrupteurs. J'ai alerté mes collègues commerçants et nous avons, à l'aide d'un extincteur, éteint le feu. Mais cinq minutes après, une étincelle a jaillit et le feu s'est déclenché encore au niveau de la toiture. Le temps pour nous d'aller chercher avec quoi éteindre le feu, le magasin de vente de matelas était déjà rempli de flammes. J'ai juste eu le temps de prendre mon sac à dos et sortir de la boutique avant d'être brûlé vif », raconte Pierre, propriétaire d'une papeterie qui a brûlé. « Mon voisin n'a pas pu résister lorsqu'il a vu les flammes envahir son magasin. Il a couru tête baissé vers sa boutique, espérant sauver quelques articles. Heureusement que les forces de maintien de l'ordre étaient présentes, et ont pu le retenir. Mais, il s'est évanoui quelques instants après, et on a dû le conduire à la cathédrale pour qu'il puisse reprendre ses esprits », explique Pierre.

Pour l’instant, les causes de cet incendie restent inconnues. « Quand le feu s’est déclenché, j’étais couchée à l’arrière de la boutique et je dormais. Ce sont les cris de la population qui m’ont réveillé. J’ai juste eu le temps de faire sortir une unité centrale, que toute la papeterie était déjà envahie par les flammes. Je remercie le seigneur car j’ai échappé à la mort dans ce magasin », se réjouit timidement Solange. Au moment où nous quittions les lieux, les causes de l’incendie n’étaient pas encore connues. Mais, quelques commerçants de cette zone évoquent un court-circuit causé par les mauvais branchements et le mauvais matériel utilisé. Les dégâts enregistrés sont évalués en plusieurs centaines de millions FCFA.