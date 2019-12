CAMEROUN :: L’ambiance à la cathédrale après le braquage :: CAMEROON

Des malfrats ont emporté une importante somme d’argent hier matin après avoir ligoté la caissière de la cathédrale Notre dame des victoires située au coeur de la ville.

De nombreux fidèles assistent à la messe de 12h, ce 17 décembre 2019 à la Cathédrale notre Dame des victoires de Yaoundé. L’ambiance de peur n’est pas perceptible dans ce lieu dont l’un des bureaux vient d’être visité par des malfrats. Dans la cour principale, il est un peu difficile de trouver un parking pour les véhicules des autres fidèles venus en retard. Seule la présence de quelques policiers et gendarmes dans la cour principale attire la curiosité des fidèles. Car jusqu’à hier à 12h, beaucoup de croyants sont venus à la messe sans être informés du braquage survenu en matinée dans le bureau de la caissière de cette cathédrale située en plein coeur de la ville de Yaoundé.

« Lorsque j’ai vu les policiers et gendarmes, j’ai demandé ce qui se passait et c’est à ce moment que j’ai appris que des bandits sont venus voler ici le matin et sont repartis avec une énorme somme d’argent. Ce coup a eu lieu pendant que les gens priaient dans la cathédrale », explique un fidèle. Selon un responsable, l’accès au bureau de la caissière est resté uniquement réservé aux enquêteurs de la police et de la gendarmerie. Hier vers midi, les mouvements des passants étaient surveillés par les éléments des forces du maintien de l’ordre présents dans la cour de la cathédrale.

Cet incident survenu hier avant 8h suscite l’étonnement des fidèles qui ne comprennent pas comment des malfrats peuvent avoir le courage d’opérer dans une église située au centre-ville et repartent sans être inquiétés. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Selon les informations recueillies hier à la cathédrale, trois hommes armés ont fait irruption très tôt dans le bureau de la caissière. Ils ont ensuite ligoté la dame avant de se diriger vers le coffre-fort qu’ils ont vidé. Après leur départ, des éléments du groupement spécial d’opération, un corps d’élite de la police, ainsi que les éléments de la direction de la police judicaire et ceux de la gendarmerie sont descendus sur les lieux. Malgré l’intervention des forces de l’ordre, aucun suspect n’a été interpellé aux alentours de la cathédrale. Certaines informations laissent croire que ces braqueurs étaient à bord d’une moto.

Dans un communiqué publié hier, l’abbé Apollinaire Bertrand Ndzomou Mendo écrit : « Ce matin du 17 décembre 2019, vers 7h30 deux individus ont pris d’assaut le bureau de la caissière de la cathédrale de Yaoundé Mme Biloa Nicaise, épouse Atangana qui venait d’arriver pour débuter son office. Lesdits individus ont feint d’être à la recherche du change pour s’en prendre à elle en la ligotant, saccageant son bureau et emportant ses effets personnels ainsi que le contenu de différente caisse dont le montant reste à déterminer. La scène s’est déroulée en dehors de la chapelle de la cathédrale et non pendant la messe. Aussitôt informés, les éléments des forces de défense et de sécurité sont descendus sur le théâtre des faits et ont instruit une enquête qui suit son cours ».