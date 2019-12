CAMEROUN :: Douala : Fotso Victor aux arrêts :: CAMEROON

Victor Fotso (48 ans) a été mis aux arrêts le 10 décembre à Douala. Il est soupçonné d’avoir commandité l’assassinat de David Kengne Deffo, caissier central à la société de commerce général Santa Lucia. La rédaction de Camer.be précise à totes fins utiles que Victor Fotso, l’ancien repris de justice, n’a aucune affinité avec le patriarche de Bandjoun.

La reconstitution des faits a eu lieu hier, 16 décembre, à Douala.

Deux semaines après l’assassinat en plein Bonanjo de David Kengne Deffo, caissier central à Santa Lucia, société de commerce général, des suspects ont été interpellés. Les deux individus, rattrapés par la gendarmerie, sont passés aux aveux et ont participé à la reconstitution des faits ce lundi 16 décembre 2019, sous la direction du commandant de la légion de gendar- merie, le colonel Abina Ahanda. Dans les prochains jours, la bande à V. Fotso, alias « Tao », repris de justice, sera présentée au commissaire du gouvernement.

V. Fotso, ancien pensionnaire de la prison centrale de New Bell, était en charge de la sécurité du caissier central de la société de commerce général. Il est donc au courant des transactions et des mouvements de fonds effectués par son supposé protégé. « Tao » va contacter le nommé Souleymane S., alias « Camara », un repris de justice dont il a fait la connaissance en prison.

Il lui donne les informations nécessaires pour fomenter le coup. A son tour « Camara », entre en contact avec Yaouba alias « Dg », pour l’exécution de l’opération, et avec le nommé D. Mbouobouo, alias « Séparateur », conducteur de moto. Après la reconnaissance physique de David Kengne Deffo le 18 novembre, une première tentative a lieu ce 25 novembre et se solde par un échec. Le 2 décembre, le groupe remet ça.

Ce jour-là, Antoine Feunou, caissier de Santa Lucia Akwa-nord, se rend à son lieu de service. Après un tour à son bureau il ressort avec un sac et emprunte une moto pour l’Ecole publique Deido, où il monte sur la moto de David Kengne, porteur d’un sac également. Direction, Bonanjo. Les deux hommes ignorent qu’ils sont suivis par Yaouba. Au niveau « d’Echos de Bonanjo », le nommé Yaouba accroche la moto de David Kengne et la renverse. L’agression a formellement commencé. Dans l’opération, Yaouba tire sur les deux hommes : deux balles dans la poitrine de David Kengne, et trois autres qui blessent Antoine Feunou. Puis il emporte l’argent, 20 millions de F, un sac plastique contenant des boîtes de yaourt et le dossier de la moto de Kengne.

Le bureau de lutte contre la grande criminalité dirigé par Justin Alex Atouba, et la compagnie de gendarmerie de Douala 1, dirigée par le chef d’escadron Cyril Roméo Babila, vont entrer en scène après avoir visionné les vidéos mises à leur disposition. Le 5 décembre, Yaouba, est interpellé. D. Mbouobouo est arrêté le 6 à New Bell, Souleymane S. le 9 à Banyo, dans l’Adamaoua, et V. Fotso le 10 décembre à Santa Lucia.

Le Colégion a profité de cette prise pour demander aux opérateurs économiques de solliciter les structures spécialisées pour le transport de leurs fonds, et recommandé aux populations plus de vigilance.

Nota : Le titre et le chapeau sont de notre rédaction.

L’article a été initialement publié par Le quotidien Cameroon Tribune n° 11994 / 8193 du Mardi, 17 Décembre 2019 (page 19) sous le titre : « Meurtre du caissier de Santa Lucia : Des suspects aux arrêts »