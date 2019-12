CAMEROUN :: Très urgent: Braquage à la cathédrale de Yaoundé en pleine messe :: CAMEROON

Camer.be a appris qu'un braquage très spectaculaire, a eu lieu ce matin du mardi, 17 décembre 2019, à la cathédrale Notre Dame de victoires de Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Selon nos informations, des hommes armés non identifiés, ont fait irruption dans l'édifice à la fin de la messe de six heures du matin, avant tenir en respect le célébrant, ainsi que les fidèles.

Ces derniers, nous apprend- on, ont emporté la quête des croyants, et pris la poudre d'escampette, devant de centaines de fidèles et de badauds médusés. Les malfaiteurs auraient emporté un montant total de huit millions de francs CFA.

L'insécurité est monnaie courante au Cameroun à chaque veille des fêtes d'années où de nombreuses personnes, des hommes subissant la pression de leurs nombreuses petites amies et familles, et doivent donc satisfaire à leurs exigences financières et matérielles. La pression étant plus grande et asphyxiante côté petites amies.

Depuis ce braquage intervenu ce matin à à la cathédrale de Yaoundé, de nombreux gendarmes ont investi les lieux, et auditionné le prêtre célébrant, ainsi que des fidèles.

Vigilance !