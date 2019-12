Mohamadou Idrissou sur le point d’être expulsé d’Autriche vers le Cameroun :: CAMEROON

L’Autriche est sur le point d’expulser l’attaquant camerounais Mohamadou Idrissou (39 ans). Explications.

Mohamadou Idrissou est dans de sales draps. L’attaquant camerounais, qui poursuit à 39 ans sa carrière dans les divisions inférieures autrichiennes, risque aujourd’hui l’expulsion vers son pays natal. « Mo Idrissou est au centre de détention de Vordernberg. Apparemment, quelque chose n’allait pas avec ses papiers, explique au Kronenzeitung Edi Lieber, le patron du DSV Leoben, le club de quatrième division locale dont l’ex-Lion Indomptable porte les couleurs. Il semble qu’il ne les ait pas réunis. Cela doit avoir quelque chose à voir avec son passé. » Si le ministère fédéral autrichien de l’Intérieur n’a pour l’heure confirmé l’information, évoquant simplement une « personne avec un passé footballistique », il semble bien que Mohamadou Idrissou risque l’expulsion.

Lors de sa longue carrière en Bundesliga, qui le vit marquer 27 buts en 139 matchs pour Hanovre, Duisbourg, Friburg et Mönchengladbach, Mohamadou Idrissou avait déjà fait des passages réguliers dans les pages Faits Divers. En 2013, l’ancien joueur du Racing de Bafoussam et de Coton Sport de Garoua, alors sociétaire de Kaiserslautern, avait été frappé d’une mesure d’éloignement suite aux menaces de mort et aux insultes qu’il aurait proférées à plusieurs reprises par SMS sur la personne de son ex-petite amie. « J’ai vécu une vie fausse pendant des années. Je me suis beaucoup trompé, mais j’ai souvent été dupé », expliquait en 2018 l’attaquant au Bild. L’ex-Caennais évoquait alors entre autres des problèmes avec les femmes, les paiements de pensions alimentaires, les extensions de vacances non autorisées. Ce passé tumultueux paraît aujourd’hui l’avoir rattrapé.