FRANCE :: L'ARTISTE FRISSON DONNE DES FRISSONS AU MAESTRO BAR DANCING A RUEIL MALMAISON PRES DE PARIS :: FRANCE

Une belle soirée riche en son et en couleur au cabaret bar dancing « LE MAESTRO »

Outre les mélomanes qui y viennent constamment, c’est Coco-Argentée et l’artiste Frisson qui étaient très attendu pour mettre l’ambiance.

La relève du Makossa bien assurée par Frisson dans un style glamour et très chaleureux avec des rythme suave et bien dansant.

Le MAESTRO est ouvert tous les samedis et dimanche à partir de 14h00 et répond via son manager Emmanuel DALLE AU +33695576546

Un extrait de cette soirée comme si vous y étiez.