FRANCE :: FRISSON L'ARTISTE ET TINA CÉLÈBRENT L'AMOUR A NANGIS PRES DE PARIS :: FRANCE

L’événement très couru à eu lieu dans la petite commune de Nangis hier près de Paris.



En bonne place Gadi Céli, le célèbre footballeur et artiste Ivoirien, Coco Argenté et plusieurs hommes et femmes de la Côte d’Ivoire et du Cameroun, venu vivre et écouter de belle déclarations d’amour.



Alors que Vanessa Epoupa aura la lourde responsabilité de prononcer quelques paroles de sagesse dans une fière allure, Fabrice (FRISSON) va égrainer des paroles d’une inspiration inimaginable pour enrôler définitivement Tina dans un sourire très amoureux. Et c’est alors que Tina reconnaîtra cet amour agréable que lui procure au quotidien l’homme Frisson.



Un moment magique qui a regroupé 2 familles, deux cœurs et 2 pays : le Cameroun de Frisson et la côte d’Ivoire de Tina.



Toute la rédaction de camer.be et moi-même vous souhaitons un heureux mariage.