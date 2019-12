La nationalité camerounaise classée parmi les moins avantageuses du monde :: CAMEROON

Le Cameroun occupe la 144e place sur un total de 159 pays dans le classement 2018 «Quality of Nationality Index» de l’agence internationale Henley & Partners, spécialisée dans la planification de la résidence et de la citoyenneté.

Logé à la 144e place en 2018, le Cameroun a tout de même amélioré son rang avec une note de 22,4%. Il occupait la 147e place en 2017 et la 150e place en 2016, selon le classement de l’agence spécialisée dans la planification de la résidence et de la citoyenneté. Le meilleur classement du Cameroun était en 2014 lorsque le pays figurait à la 121e position. Le pays reste derrière plusieurs pays africains, dont son voisin le Gabon classé 121e, la Guinée Equatoriale (132e), la Côte d’Ivoire (106e), le Nigeria (113e) et le Sénégal (99ième).

Cette étude se base sur deux indicateurs interne et externe pour déterminer les avantages d’une nationalité par rapport à une autre. L’index interne concerne la croissance économique, le développement humain, le niveau et la qualité de vie, ainsi que la stabilité politique du pays. Lportail des camerounais de Belgique (Camer.be). L’indice externe pour sa part concerne la capacité des citoyens d’un pays à voyager librement à l’étranger sans visa, ainsi que les avantages dont ils bénéficient en tant que résidents étrangers dans d’autres pays. L’indice interne compte pour 40 % de note octroyée au pays, alors que l’indice externe représente pour sa part 60 % de la note.

Il faut souligner que la nationalité française arrive en tête de ce classement pour la huitième année consécutive. Elle est talonnée par l’Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark. La nationalité britannique arrive huitième, impactée par le Brexit, alors que la nationalité américaine est 25e. Les trois dernières places reviennent aux nationalités syrienne (156e), sud-soudanaise (157e) et afghane (158ème).

Rappelons que le « Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index » est un classement annuel créé par l’avocat suisse Christian Kälin et le Néerlandais Dimitry Kochenov, expert en citoyenneté et en immigration.