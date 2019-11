CAMEROUN :: Mbouda: 02 Morts dans la collision de deux motos :: CAMEROON

La tragédie se passe dans l'après-midi d'hier jeudi 21 novembre 2019, sur la route Mbouda - Babadjou dans la région de l'Ouest Cameroun.

A bord de sa moto personnelle, un élève du collège Unité de retour des classes, perd le contrôle de son engin. Le jeune collégien entre en collision avec un autre usager à bord d'une moto venant en sens inverse. Le choc entre les deux conducteurs de moto est très violent.

Deux morts sur le carreau : l'élève du collège Unité et l'autre usager. Tragédie. Pleurs et consternation dans les familles, au collège Unité, parmi les camarades et les enseignants de l'adolescent.

Le drame, la tragédie a exactement eu lieu au lieu dit Metap, au village Bamessingué, sur l'axe Mbouda- Babadjou, dans le département des Bamboutos dans la région de l'Ouest Cameroun.