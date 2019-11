CAMEROUN :: Route Yaoundé - Douala : Des morts et des blessés dans un accident de Bucavoges :: CAMEROON

Camer.be, apprend à l'instant, qu'un accident grave s'est produit cet après-midi sur la route Yaoundé - Douala.

En mauvais état et très accidentogène, cette route qui relie les deux capitales du Cameroun ( politique et économique), vient encore de faire des morts et des blessés graves.

L'agence de transport Bucavoyages a fait un accident ce mercredi 20 novembre 2019, au niveau du péage d'Edea ( région du Littoral).

Les causes de cet accident qu'on dit grave, restent encore inconnues. Selon nos informations, l'accident a fait quelques morts et plusieurs blessés. Ces derniers ont été évacués à l'hôpital régional d'Edea. La circulation a été interrompue pendant presque 30 minutes, sur cette route à très grand trafic.

Nous y reviendrons.