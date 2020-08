CAMEROUN :: La recette du dimanche: Le Taro pilé et sa sauce jaune :: CAMEROON

Ce dimanche, nous allons parler d'un met camerounais.

Un met spécial dans le grand ouest du Cameroun (Ouest, Sud-Ouest, Nord-ouest).

Il s'agit du taro à la sauce jaune. Il se compose du taro pilé jusqu'à l'obtention d'une pâte grisâtre, ainsi que d'une sauce jaune à base d'huile de palme, de champignons, de viande et d'épices.

Ce plat est généralement dégusté avec les doigts.

Ingrédients pour 4 personnes:

2 kg de taro

190 grammes d'huile de palme

16 grammes de Sel gemme

50 grammes de condiments à délayer

750 ml d'eau tiède

1 oignon

Sel

4 Cubes

Piment fruit entier

1 kg de Tripes de boeuf

Ustensiles

Mortier ou casserole à fond plat

Pilon

Préparation:

Faire cuire le taro en robe des champs dans une casserole pendant environ 2h, dans une autre casserole, faire cuire les tripes avec du sel et l'oignon ciselé pendant 1h environ et réserver pendant ce temps,

Préparer la sauce jaune:

Délayer les condiments dans un récipient avec une quantité suffisante d'eau pour et réserver.

Défiger l'huile de palme en chauffant légèrement,une fois que c'est fait, mettre le morceau de sel gemme dans l'huile de palme et y verser de l'eau tiède, mélanger à l'aide d'un bol, une fois que l'émulsion est stabilisée, ôter le sel gemme.

Émietter les 4 cubes dans la préparation de condiments, saler et mélanger.

Incorporer les condiments dans la sauce jaune, mélanger, puis les tripes, rectifier l'assaisonnement, ajouter le piment entier flambé, goûter, c'est prêt.



Pilage du taro



Éplucher les taros et les piler dans le mortier pendant qu'ils sont encore chauds, (froids ils durcissent) s'assurer qu'il n'y a plus de grumeaux en les écrasant, la pâte doit être lisse. Humecter légèrement la pâte si vous la trouvez un peu dure, une fois la consistance voulue obtenue, c'est prêt.

La rédaction de camer.be remercie Maman Tonta de Bazou au Cameroun pour cette recette.



Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos recettes à seumo@hotmail.com et webmaster@camer.be

Bonne dégustation et bon dimanche