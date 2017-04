France- Cameroun- Diaspora: JACKY KINGUE, "the voice", dans" LE BOEUF-BOURGUIGNON de JACKY MOIFFO" Jacky KINGUE, l'une des plus belle voix de la chanson camerounaise de ces vingts dernières années, affectueusement surnommé par ses amis "THE VOICE", a été l'invité de l'émission "Le BOEUF-BOURGUIGNON de JACKY MOIFFO".

JMTV+ pour propose de lire la biographie d'un jeune homme précoce, pétrie de talent.

#JackyKingue BIO:

JACKY KINGUE,de son vrai nom EYADI KINGUE JACKY GEORGES,est né le 27 septembre 1987 au CAMEROUN.

Passionné de la Musique,très tot il commence à fabriquer des tam tam,et il joue de la batterie

A force de travailler il se rend compte qu'il a des talents de Chanteur. En 1999,comme si son chemin était tracé, il devient Chanteur dans le Cabaret Japhet et Ginnette à EYADI KINGUE JACKY GEORGESau CAMEROUN.

JACKY KINGUE ne baisse pas les bras,il devient un Chanteur de Cabaret dans plusieurs villes du CAMEROUN.

Son jeune age et son timbre vocal surprend tout le monde.De ce fait il est sollicité à l'orchestre des BRASSERIES DU CAMEROUN en tant que Chanteur principal.

En 2001,il fait la connaissance de l'artiste NDEDI EYANGO qui produit son 1er album intitulé PATOU qui fut un succès mondial.Cet album lui a permit d'acquérir en 2002 quatre titres à savoir:Meilleur artiste de l'année,Meilleure révélation masculine,Meilleur makossa et Meilleur clip.Après ce grand succès, il est invité en EUROPE pour une tournée musicale,et il décide de vivre en FRANCE.En fin 2003 il sort un deuxième album intitulé ONE MORE STEP qui connait aussi un grand succès.JACKY KINGUE décide de faire une pause, question de reculer pour mieux sauter.Il se met au travail, il apprend à jouer de la guitare,et fait une formation en informatiqueQuatre ans après,lui permet d'ouvrir un STUDIO D'ENREGISTREMENT appelé STUDIO KIHAROLD.

IL devient arrangeur et réalisateur de plusieurs albums tels que PIANTONY LE TGV,ALAIN GERARD,BENJI MATEKE,JM NGAKO,CHANTAL AYISSI ,

et DORA DECCA et bien d'autres.

Aujourd'hui JACKY KINGUE revient avec un single de trois titres intitulé EN CHARGE question de renouer les liens avec son public.

Jacky Moiffo & Jacky Kingue