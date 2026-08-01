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BAMENA CÉLÈBRE LE FESTIVAL NZOUEUH : LA CHÈVRE AU CŒUR D'UNE AMBITION COLLECTIVE POUR LE DÉVELOPPEME
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Cameroun - BAMENA CÉLÈBRE LE FESTIVAL NZOUEUH : LA CHÈVRE AU CŒUR D'UNE AMBITION COLLECTIVE POUR LE DÉVELOPPEME

Bamena (Ndé, Cameroun): Pendant deux semaines, le village de Bamena, dans le département du Ndé, à l'Ouest du Cameroun, deviendra la capitale de la tradition, de la culture et du développement communautaire. Avec près de 30 000 habitants, cette terre fière de son identité a choisi de faire de son emblème, la chèvre, le symbole d'un festival désormais appelé à rayonner au-delà des frontières camerounaises.
 
À l'initiative de l'un de ses dignes fils, le Dr Raoul Ruben, le Festival Nzoueuh se veut plus qu'une simple célébration culturelle. Il traduit une vision : fédérer les filles et les fils de Bamena autour d'un projet commun, valoriser un patrimoine ancestral exceptionnel et mobiliser toutes les énergies au service du développement du village.
 
Les festivités ont débuté par un moment hautement symbolique : la pose de la première pierre de la future chefferie traditionnelle Wetou Kouajio, conduite par Sa Majesté Joukwe Nietcho Alexandre, Roi des Bamena. Un acte fondateur qui inscrit ce festival dans une dynamique de transmission, de modernisation et de préservation des institutions traditionnelles.
La cérémonie officielle d'ouverture a connu une affluence remarquable, marquée par la présence de Madame la Ministre Célestine Ketcha Courtès, fille du Ndé, venue témoigner son attachement à cette initiative porteuse d'avenir. Aux côtés des autorités administratives, traditionnelles et des élites, elle a lancé un vibrant appel aux filles et fils de Bamena, où qu'ils se trouvent, afin qu'ils investissent davantage dans leur terroir et participent activement à son essor économique, culturel et social.
 
Pendant toute la journée, le village a vibré au rythme des danses traditionnelles, des prestations artistiques, des expositions culturelles et des démonstrations du riche patrimoine du village Bamena. Une véritable immersion dans l'identité d'un peuple fier de ses racines et résolument tourné vers l'avenir.
Mais le moment le plus spectaculaire de cette première journée restera sans conteste la présentation de la plus belle chèvre du festival, suivie d'une vente aux enchères d'une intensité exceptionnelle.
 
Partie d'une mise à prix d'un million de francs CFA, la compétition entre les acquéreurs a rapidement fait monter les enchères. Les offres se sont succédé dans une ambiance électrique. Même la Ministre Ketcha Courtès, avec une proposition de 13 millions de francs CFA, et le Dr Raoul Ruben, monté jusqu'à 11 millions, n'auront finalement pas eu le dernier mot.
 
Au terme d'une bataille mémorable, une grande élite du village s'est adjugé l'animal pour la somme impressionnante de 20 millions de francs CFA, sous les applaudissements nourris d'un public conquis.
 
Au-delà de la performance, le geste est profondément symbolique : l'intégralité des fonds issus de cette vente sera consacrée au financement des projets de développement du village de Bamena. Une manière concrète de transformer la tradition en levier de progrès.
Le Festival Nzoueuh ne fait que commencer. Durant les prochains jours, conférences, rencontres économiques, animations culturelles, compétitions traditionnelles et manifestations populaires rythmeront la vie du village.
 
Le point d'orgue de cette grande fête populaire est attendu le vendredi 14 août 2026, avec un concert gratuit de l'icône de la musique camerounaise Petit Pays, sur le site du Village du Festival à Bamena Centre, où des milliers de festivaliers sont attendus.
À travers cette initiative ambitieuse, Bamena démontre que la culture n'est pas seulement un héritage à préserver ; elle est aussi un formidable moteur de développement, de cohésion sociale et d'attractivité territoriale.
 
Le Festival Nzoueuh s'impose désormais comme un rendez-vous majeur du calendrier culturel camerounais, où la tradition dialogue avec la modernité et où chaque fils et chaque fille de Bamena est invité à écrire une nouvelle page de l'histoire de son village.
 
Bravo au Dr Raoul Ruben, bravo à Sa Majesté Joukwe Nietcho Alexandre, bravo aux filles et fils de Bamena pour cette vision collective qui fait de la culture un puissant outil de développement. Longue vie au Festival Nzoueuh et longue vie au village Bamena !

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