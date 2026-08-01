Cameroun - Jeûne de 40 jours : un pasteur meurt à Sangmélima

Florent Mbang, pasteur à Sangmélima, est mort après un jeûne de 40 jours sans eau ni nourriture. Son « combat spirituel » vire au drame. Décryptage des risques.

À Sangmélima, dans le Sud du Cameroun, un pasteur évangélique a perdu la vie après s’être lancé dans un jeûne absolu de 40 jours. Refusant toute assistance médicale, il a succombé à une défaillance organique. Un drame qui interroge les limites de la ferveur religieuse.

« Jeûner comme Jésus. » Quatre mots qui résonnent comme un appel divin pour des milliers de croyants. Mais le corps humain, lui, a ses propres lois. Florent Mbang, 30 ans, pasteur évangélique, en a fait l’amère expérience. 16 jours de privation totale, un isolement volontaire, des proches qui implorent en vain… puis l’effondrement. Un drame qui ravive une question lancinante : la foi peut-elle tout justifier ?

Sangmélima, une communauté sous le choc

Samedi 18 juillet 2026. Dans le quartier Bitom de Sangmélima, chef-lieu du département du Dja et Lobo dans la région du Sud du Cameroun, l’alerte est donnée. Des voisins, inquiets de ne plus voir le pasteur Florent Mbang depuis plusieurs jours, forcent la porte de son domicile.

Découverte macabre : le corps sans vie du guide religieux gît sur la cour de sa maison. Il est entré dans son jeûne depuis 16 jours. Il en espérait 40.

Un « combat spirituel » devenu fatal

Selon les témoignages recueillis sur place, Florent Mbang s’était lancé dans un jeûne absolu, refusant toute nourriture et toute hydratation. Il présentait cette privation comme un « combat spirituel contre le diable », affirmant vouloir reproduire voire dépasser le jeûne de 40 jours et 40 nuits attribué au Christ dans les Évangiles.

Son objectif était clair : fortifier son esprit, remporter des batailles spirituelles et prouver la puissance de sa foi. Il s’était isolé, interdisant à sa famille et à ses amis de lui rendre visite, leur demandant de ne pas interférer avec son « voyage intérieur ». Son seul secours devait venir d’en haut.

Un refus d’assistance médicale qui interroge

Dès les premiers signes d’épuisement, des fidèles majoritairement des femmes selon des témoins l’ont exhorté à interrompre son jeûne et à consulter un médecin. Mais le pasteur, convaincu que sa foi triompherait, aurait catégoriquement refusé toute assistance et toute alimentation.

Jusqu’au bout, il a cru.

L’état de santé de Florent Mbang se dégradait visiblement. Vertiges, confusion, faiblesse extrême… des signaux d’alarme que la médecine qualifie d’urgences absolues. Mais pour lui, ces symptômes n’étaient que les étapes d’un cheminement spirituel.

Une mort par défaillance organique

Transporté d’urgence à l’hôpital après la découverte de son corps, Florent Mbang est décédé peu après son arrivée. Le diagnostic médical est sans appel : défaillance organique généralisée due à un jeûne prolongé.

Les professionnels de santé rappellent que le corps humain ne peut survivre que quelques jours sans eau. Au-delà de 3 à 5 jours sans apport hydrique, les fonctions vitales reins, cœur, cerveau s’arrêtent rapidement. Un jeûne sec (sans eau) au-delà de 24 à 48 heures est extrêmement dangereux pour les organes vitaux.

La foi peut-elle tout justifier ?

Ce drame soulève une question délicate au sein de la communauté chrétienne locale : peut-on considérer qu’un tel acte, motivé par une foi extrême, relève du suicide ? Pour certains fidèles, cette issue interroge les limites de l’ascèse spirituelle. D’autres redoutent que ce geste ne soit pas absous par la grâce divine.

Les autorités religieuses et médicales rappellent régulièrement que la quête spirituelle ne doit en aucun cas mettre la vie humaine en danger critique. Le jeûne, s’il est pratiqué dans un cadre religieux, doit impérativement être suivi médicalement et adapté à chaque organisme.

Un phénomène qui dépasse le Cameroun

Ce drame n’est pas isolé. En février 2023, un pasteur mozambicain, Francisco Barajah, est mort après avoir tenté de jeûner 40 jours. Il avait développé une anémie aiguë qui a lourdement endommagé son système digestif. En 2023 encore, au Kenya, le bilan d’un jeûne extrême dans une secte évangélique a dépassé les 400 morts.

Le phénomène des jeûnes extrêmes, souvent encouragés par des prédicateurs radicaux, est une plaie qui gangrène certaines communautés religieuses en Afrique. Il repose sur une interprétation littérale et dangereuse des textes sacrés, ignorant les lois biologiques élémentaires.

Ce que dit la médecine

Les spécialistes sont formels : un jeûne de 40 jours sans eau ni nourriture est mortel.

- Le corps humain peut résister plusieurs semaines sans nourriture solide, mais seulement 3 à 5 jours sans eau.

- La déshydratation entraîne une insuffisance rénale aiguë, des troubles du rythme cardiaque et une défaillance multi-organes.

- Les signaux d’alerte vertiges, confusion, perte de conscience sont des urgences médicales absolues qui nécessitent une réhydratation immédiate sous supervision.

Un appel à la raison

Ce drame, survenu à Sangmélima, est un signal d’alarme. Il rappelle que la foi, aussi puissante soit-elle, ne peut pas tout surmonter. La vie terrestre a ses propres lois. Les pratiquants de jeûne doivent être accompagnés médicalement, et les responsables religieux ont le devoir de prévenir ces dérives plutôt que de les encourager.

Florent Mbang, 30 ans, pasteur évangélique, est mort en croyant servir Dieu. Son combat spirituel a eu raison de son corps. Une tragédie qui doit interpeller toutes les communautés religieuses.

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