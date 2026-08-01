Cameroun - Léon Theiller Onana : « Le régime est une digue qui craque »

Leon Theiller Onana compare le régime camerounais à une « vieille digue » qui se fissure. Scandales, guerres de clans, crises : décryptage d'une métaphore qui en dit long.

L'ancien candidat à la présidentielle et président de l'OMP utilise une image forte pour décrire l'état du pouvoir camerounais. Entre scandales à répétition, guerre des clans et absence prolongée de Paul Biya, la métaphore de la « digue » résonne comme un avertissement.

« Chaque scandale, chaque guerre de clans, chaque crise institutionnelle est une nouvelle fissure. » Par cette métaphore, Leon Theiller Onana ne décrit pas seulement un régime, il dessine un paysage en ruine. À 93 ans, Paul Biya est absent du Cameroun depuis plus de 53 jours. La guerre des clans fait rage autour du palais. Les scandales de corruption s'enchaînent. Et la digue, lentement, cède. Jusqu'où ira la fissure ?

Une métaphore qui frappe les esprits

« Le régime ressemble aujourd'hui à une vieille digue : chaque scandale, chaque guerre de clans, chaque crise institutionnelle est une nouvelle fissure. Le danger n'est plus l'apparition des fissures, mais le moment où elles ne pourront plus contenir le fleuve. »

Ces mots, publiés sur X par Leon Theiller Onana, ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux camerounais. Ils résument en une image puissante l'état d'un régime qui, après plus de quatre décennies au pouvoir, donne des signes d'essoufflement.

Leon Theiller Onana, un dissident devenu président de parti

Âgé de 37 ans en 2025, Leon Theiller Onana n'est pas un opposant de la première heure. Conseiller municipal à Monatélé sous les couleurs du RDPC, il était considéré comme un « jeune loup » prometteur du parti au pouvoir. Mais en 2025, il a osé l'impensable : défier Paul Biya en déposant sa propre candidature à l'investiture présidentielle.

Cette audace lui a valu une mise à l'écart rapide. Sa candidature a été rejetée par Elecam et le Conseil constitutionnel. Le 16 août 2025, il a démissionné du RDPC. Le 12 septembre 2025, il devenait président national de l'Organisation du Mouvement Patriotique (OMP).

Depuis, il incarne une « troisième voie », critique le régime sans pour autant rallier les rangs de l'opposition historique.

Une digue qui se fissure de toutes parts

La métaphore d'Onana trouve un écho dans l'actualité camerounaise. Les fissures sont nombreuses.

L'absence prolongée de Paul Biya : Le président, 93 ans, a quitté le Cameroun le 7 juin 2026 pour un séjour privé en Europe. Il n'est toujours pas rentré. Le gouvernement n'a fourni aucune information sur la date de son retour. Cette absence, la plus longue de son mandat, alimente les spéculations sur sa santé et sa capacité à gouverner.

La guerre des clans : Autour du palais d'Étoudi, les luttes d'influence font rage. Les caciques du régime se disputent l'oreille du président et la succession. Le capitaine Effoudou Awussi, ancien chef du renseignement à la présidence, a récemment accusé Ferdinand Ngoh Ngoh, Secrétaire Général à la Présidence, de saboter les pourparlers de paix avec les séparatistes anglophones. Il a même affirmé que Paul Biya est « prisonnier des monstres qu'il a lui-même enfantés ».

Les scandales de corruption : En juin 2026, l'affaire des « enfants imaginaires » a révélé que l'État camerounais versait des allocations à des enfants qui n'ont jamais existé. Le gouvernement a lancé une traque, mais le scandale a éclaboussé l'administration. En juillet, un individu a déposé un faux décret présidentiel à la radio nationale, provoquant une vive émotion. Georges-Gilbert Baongla, un fils autoproclamé de Paul Biya, a été arrêté.

La crise anglophone : Le conflit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest s'enlise. Les pourparlers de paix ont échoué. Les séparatistes continuent de défier l'armée.

Le recensement chaotique : L'opération de recensement de la population, censée moderniser la planification du développement, a été prolongée jusqu'au 15 septembre 2026. Un symbole de l'incapacité de l'État à mener des missions techniques de base.

« Le communautarisme est l'échec de l'État »

Leon Theiller Onana ne se contente pas de critiquer. Il propose une analyse. Dans une tribune publiée en octobre 2025, il écrivait : « Après 43 ans de la même gouvernance, le Cameroun est aujourd'hui une fracture sociale béante. L'injustice est devenue le terreau où prospère le communautarisme, ce poison insidieux. »

Pour lui, le communautarisme n'est « rien d'autre que l'échec de l'État. Il est le paravent d'une élite qui nous veut divisés pour mieux masquer sa mauvaise gestion et sa corruption. » Ses mots résonnent comme un écho à sa métaphore de la digue : un système qui se fissure parce qu'il a perdu sa cohésion.

Une mise en garde plus qu'une prédiction

Leon Theiller Onana ne prédit pas l'effondrement imminent du régime. Il met en garde. « Le danger n'est plus l'apparition des fissures, mais le moment où elles ne pourront plus contenir le fleuve. » Autrement dit, le système peut encore tenir, mais sa capacité de résistance s'érode à chaque nouvelle crise.

La question n'est pas de savoir si la digue va céder, mais quand et comment. L'absence de Biya, la guerre des clans, les scandales, la crise anglophone, le mécontentement social… autant de facteurs qui, cumulés, fragilisent un édifice déjà vacillant.

La « troisième voie » d'Onana

Leon Theiller Onana propose une alternative. Son parti, l'OMP, prône la « Citoyenneté contre la Fracture Nationale ». Il refuse un État où « l'appartenance ethnique dicte l'ascension » et exige un État où « seule la valeur du Citoyen camerounais compte ».

Son retour au Cameroun en février 2026 marque sa volonté de peser sur les échéances électorales à venir. Il mise sur un électorat jeune, urbain et lassé par la bipolarisation historique entre le RDPC et l'opposition traditionnelle.

Le régime peut-il encore se réparer ?

La métaphore de la digue est implacable. Une digue, une fois fissurée, ne se répare pas par des rustines. Elle nécessite une refondation. De même, le régime camerounais, si l'on en croit Onana, ne peut plus se contenter d'ajustements cosmétiques. Il a besoin d'une refonte profonde.

Mais le pouvoir en place semble incapable de cette refonte. La guerre des clans paralyse les décisions. L'absence de Biya crée un vide. Les scandales érodent la confiance. La digue, chaque jour un peu plus fragilisée, continue de se fissurer.

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