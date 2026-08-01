France - AICHA SOL, LE VISAGE D’UNE ICONE ET DE LA CULTURE AFRICAINE

La Sol Attitude aura connu les ingratitudes sorties de son propre sol. C’est la première pensée qui me vient à l’esprit en rédigeant cet article qui prend clairement position en faveur d’Aïcha Sol, dont l’engagement et les valeurs servent depuis des années la promotion de la culture africaine. Aïcha Sol est une femme qui n’a nul besoin d’un doctorat pour s’affirmer. Dans une capitale mondiale du spectacle où des milliers de diplômés cherchent encore à exister, elle s’est imposée grâce à son talent, à son intuition et à son sens de la communication, des qualités qui ne s’achètent dans aucun marché. Elle a reçu sur son plateau des écrivains, dont moi-même, des intellectuels de renom, de grands artistes comme Koffi Olomidé, ainsi que de nombreuses personnalités du monde des affaires et de la culture.

Elle a su rassembler celles et ceux qui font rayonner l’Afrique. Il faut reconnaître ceux qui contribuent à faire avancer le monde. Les acquis de l’expérience n’ont pas de prix. Nous autres écrivains connaissons cette forme de talent qui ne s’explique pas toujours, mais qui se ressent immédiatement. Aïcha Sol est une virtuose, une artiste née, une véritable icône de la diaspora africaine. Les polémiques qui agitent les réseaux sociaux ont souvent un défaut majeur. Elles finissent par faire oublier les faits. Les émotions prennent le dessus sur la mémoire, les déclarations fracassantes éclipsent les années de solidarité et les jugements instantanés remplacent la reconnaissance.

L’altercation entre Aïcha Sol, figure emblématique de la Sol Attitude, et Emmanuel Keïta s’inscrit malheureusement dans cette logique. Au-delà des passions qu’elle suscite, cette affaire invite à une réflexion plus profonde sur la gratitude, la loyauté et la reconnaissance envers ceux qui ont tendu la main lorsque tout semblait perdu. Il est légitime que chacun revendique son talent. Emmanuel Keïta avait déjà construit une partie de sa notoriété avant sa collaboration avec Aïcha Sol. Toutefois, il lui manquait encore un espace d’expression et une audience plus large, et c’est précisément ce qu’Aïcha Sol lui a offert. Personne ne peut lui retirer son parcours, sa personnalité ni les efforts qu’elle a consentis pour bâtir sa carrière. Mais reconnaître son propre mérite ne devrait jamais conduire à effacer celui des autres.

Les réussites humaines sont rarement des aventures solitaires. Derrière chaque ascension se trouvent des rencontres, des opportunités, des mains tendues et des personnes qui, à un moment décisif, ont cru en vous. On dit souvent que ceux qui deviennent rois ou reines n’aiment plus ceux qui les ont connus dans leurs débuts. Cette réalité est malheureusement fréquente. Un proverbe africain l’illustre parfaitement. On sauva une grenouille du danger en la retirant de l’eau où elle risquait de périr. Une fois sauvée, elle déclara aux passants que si elle avait survécu, c’était uniquement parce qu’elle avait sauté elle-même.

C’est précisément ce rôle qu’Aïcha Sol affirme avoir joué. A une période où Emmanuel Keïta traversait de vives turbulences médiatiques et faisait l’objet de nombreuses critiques, Aïcha Sol lui a offert un espace d’expression, une tribune et une visibilité nouvelle au sein de son émission. Quelles que soient les interprétations que chacun en donne aujourd’hui, il demeure difficile de nier qu’une collaboration a bel et bien existé et qu’elle a contribué à rapprocher Emmanuel Keïta d’un nouveau public. C’est pourquoi les qualificatifs dépréciatifs adressés à Aïcha Sol, notamment lorsqu’elle est présentée comme une « illettrée », interrogent profondément. Une personne qualifiée d’illettrée aurait donc été capable de former celle qui se présente aujourd’hui comme une femme instruite.

Une prétendue illettrée qui a pourtant formé une prétendue lettrée. Voilà un paradoxe qui mérite réflexion. On retiendra alors qu’une prétendue illettrée a permis à une femme lettrée de franchir une étape importante de son parcours médiatique. Cela démontre surtout que les diplômes ne suffisent pas toujours à mesurer l’intelligence, la vision ou la capacité à révéler les talents des autres. La culture générale, les diplômes et la maîtrise académique des mots ne résument jamais l’intelligence humaine. L’histoire regorge d’entrepreneurs, d’artistes, de créateurs et de bâtisseurs qui ont transformé leur époque sans posséder les titres universitaires les plus prestigieux. Une émission populaire ne se construit pas uniquement avec des diplômes. Elle repose avant tout sur une intuition, une compréhension du public, une aptitude à détecter les talents et à créer un espace où chacun peut grandir.

C’est là que réside l’une des plus grandes qualités d’Aïcha Sol. Depuis de nombreuses années, elle s’est imposée comme une femme capable d’accueillir, de promouvoir et de mettre en lumière des personnalités parfois inconnues du grand public. Elle a accueilli Koffi Olomidé, des éminents intellectuels, des écrivains, des grands hommes d’affaire, des artistes de renommés. Ceux qui la connaissent savent qu’elle est une femme généreuse, accessible et profondément attachée à l’idée de donner leur chance aux autres. Son émission est devenue, pour de nombreux intervenants, un véritable tremplin médiatique. Le propre des grands mentors est souvent de voir leurs élèves les dépasser. Ils s’en réjouissent même. Mais ils n’attendent en retour qu’une seule chose, le respect. La gratitude n’est pas une dette éternelle.

Elle est une élégance morale. Elle consiste simplement à reconnaître qu’à un moment donné, quelqu’un vous a tendu la main. Il est donc regrettable que le débat se soit déplacé vers les attaques personnelles. Lorsqu’une controverse abandonne les idées pour viser la dignité de l’autre, chacun y perd. Les réseaux sociaux applaudissent parfois les répliques les plus dures, mais l’histoire retient davantage les attitudes que les éclats de voix. Aïcha Sol a non seulement construit une image de chroniqueuse et de créatrice de mode, mais elle s’est également forgé une réputation de femme entreprenante, capable de transformer une plateforme médiatique en un véritable espace d’opportunités. Beaucoup de femmes y ont trouvé une visibilité, des contacts, une audience ou simplement la confiance nécessaire pour poursuivre leur chemin. Cette contribution ne peut être effacée par une polémique, aussi virale soit-elle. On peut débattre de l’importance exacte qu’a eue la Sol Attitude dans le parcours d’Emmanuel Keïta.

Les appréciations divergent et chacun conservera sa lecture des événements. En revanche, réduire Aïcha Sol à une prétendue absence d’instruction reviendrait à ignorer ce que sa trajectoire démontre, sa capacité à inspirer, à créer, à entreprendre et à ouvrir des portes à d’autres femmes. La véritable grandeur ne consiste pas seulement à réussir. Elle consiste aussi à permettre aux autres de réussir. C’est précisément cette dimension qui semble caractériser Aïcha Sol aux yeux de nombreux observateurs. Bien avant que certaines personnalités ne connaissent leur envol, elle leur a offert un espace, une écoute et parfois une nouvelle chance. Il arrive souvent que ceux qui accèdent au sommet prennent leurs distances avec ceux qui les ont vus commencer. « Les rois ou les reines n’aiment pas ceux ou celles qui les ont vu, c’est à dire qui dans l’enfance les lavait » L’histoire humaine est remplie de ces situations où le succès s’accompagne d’un oubli de ceux qui ont soutenu les premiers pas.

La reconnaissance demeure pourtant l’une des plus belles qualités que puisse posséder une personne. Selon le proverbe, « on prit la grenouille et la jeta hors du feu, elle fit comprendre à tous les passants que si elle n’avait pas sauté, elle serait morte ». c’est exactement ce qui se passe aujourd’hui entre Aicha Sol et Emmanuel Keita. Quant à Aïcha Sol, son parcours continuera d’être jugé à l’aune de ce qu’elle a construit, des personnes qu’elle a accompagnées et de la générosité qu’on lui reconnaît. Les carrières se bâtissent avec le talent, mais les héritages se construisent avec le cœur. Pour ce qui est de la gratitude, elle ne verra pas cela de ceux ou celles qui sont passés par la Sol Altitude, il faudra attendre longtemps. C’est une valeur que beaucoup de jeunes n’ont pas.

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