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Les institutions financières de la CEMAC face aux incertitudes économiques et aux innovations
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Afrique - Les institutions financières de la CEMAC face aux incertitudes économiques et aux innovations

Bangui accueille du 1er au 3 octobre 2026 les Bangui Financial Days couplées aux Journées du Banquier de la CEMAC. Sur le thème “Les institutions financières de la CEMAC face aux incertitudes économiques et aux innovations technologiques : renforcer le financement des entreprises et accélérer la transformation structurelle de nos économies”, ce sommet stratégique réunira l’écosystème économique et financier de l’Afrique centrale pour repenser l’architecture et les solutions d’accélération structurelle de l’économie de la région.

Du 1er au 3 octobre 2026, la capitale centrafricaine s’apprête à accueillir la deuxième édition des Bangui Financial Days. Fort du succès de sa première édition, ce sommet s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable de la scène économique centrafricaine. L'édition 2026 renforcera cette dynamique en s'associant aux Journées du Banquier de la CEMAC afin de réunir les principaux décideurs autour des enjeux de financement, d'investissement et de transformation économique de la sous-région. Placée sous le thème « Les institutions financières de la CEMAC face aux incertitudes économiques et aux innovations technologiques : renforcer le financement des entreprises et accélérer la transformation structurelle de nos économies », cette rencontre ambitionne de faire de Bangui un laboratoire de la finance sous-régionale.
 
Dans un contexte régional marqué par des défis persistants en matière de financement, d'inclusion financière et de mobilisation des investissements, les Bangui Financial Days 2026 proposeront un cadre d'échanges et de réflexion sur les priorités du secteur bancaire et financier en République centrafricaine et dans la CEMAC. 

Une première édition ayant posé les bases d’un dialogue financier régional

La première édition des Bangui Financial Days a réuni plus de 200 décideurs et acteurs clés de l’écosystème financier et économique, parmi lesquels des membres du Gouvernement, notamment le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale. L’événement a également mobilisé les principales institutions monétaires et financières régionales et internationales, dont la BEAC, la COBAC, le GIMAC, la Banque Mondiale, la Société Financière Internationale, Proparco, l’Union européenne, ainsi que des dirigeants d’institutions bancaires et des acteurs majeurs de l’innovation technologique.

Une mobilisation d’intervenants de premier plan 

Placée sous le haut patronage des plus hautes autorités de la République Centrafricaine, cette édition 2026 confirme d'ores et déjà la participation de personnalités de haut niveau, notamment Son Excellence Monsieur Hervé NDOBA, Ministre des Finances et du Budget de la République centrafricaine, Yvon SANA BANGUI, Gouverneur de la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC), Dieudonné EVOU MEKOU, Président de la Banque de Développement des États de l'Afrique Centrale (BDEAC), ainsi que Ethiopis TAFARA, Vice-Président Régional de la Société Financière International (IFC) pour l’Afrique.

Cette synergie est vivement saluée par Félix Landry NJOUME, Président de l'Association Professionnelle des Établissements de Crédit en Centrafrique (APECCA) : « Ce double sommet confirme le rôle de Bangui comme laboratoire de la finance inclusive et productive en Afrique centrale. Faire de nos défis une opportunité pour repenser et réimaginer la finance de la région, voilà tout l'enjeu de ce rendez-vous. » 

Cinq thématiques majeures au cœur des défis financiers de la CEMAC 

Au programme de ce rendez-vous : des keynotes de personnalités économiques et financières internationales et régionales de premier plan, des panels thématiques, des masterclass, des espaces d’exposition, des rencontres B2B. Le sommet intégrera l'Assemblée Générale des Banquiers de la CEMAC et sera couronné par la cérémonie des Bangui Financial Days Awards qui récompensera les initiatives les plus prometteuses dans le domaine de l’inclusion et de l’innovation financière. 

Les discussions s'articuleront autour de cinq thématiques clés:
●    Les PME, entreprises et chaînes de valeur productives ;
●    L’innovation et les synergies Banques-Telcos ;
●    La gouvernance, la conformité et la résilience financière ;
●    La mobilisation de l'investissement privé pour l'accélération de la croissance et la création d'emplois ;
Les partenariats public-privé et la coopération régionale. 

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