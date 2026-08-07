Cameroun - Effoudou, le premier d'une génération qui ne se tait plus

Le capitaine Effoudou incarne une nouvelle génération camerounaise prête à "tuer le père" pour combattre la corruption. Décryptage d'un phénomène qui secoue le pays.

En accusant le colonel Badjeck, le capitaine Effoudou est devenu le symbole d'une jeunesse qualifiée qui refuse de subir le "laissez-faire" des anciens et entend briser le cycle de la spoliation.

Ils sont nés dans les années 1990. Ils ont vu leurs parents subir la corruption, le népotisme, l'impunité. Ils sont ultra-qualifiés, nourris de valeurs fortes. Et ils en ont assez. Le capitaine Kenneth Romuald Effoudou Awussi est le premier d'entre eux à passer à l'action : en accusant publiquement le colonel Badjeck de tentative de viol et en dénonçant le système qui protège les prédateurs, il a ouvert une brèche dans le mur de l'omerta.

Pour l'écrivain et cinéaste Jean-Pierre Bekolo, Effoudou incarne une nouvelle génération, la "Génération Effoudou" : une génération résolue à "tuer le père" pas physiquement, mais symboliquement pour mettre fin à la corruption, au laissez-aller et au laissez-faire qui ont gâché la vie de leurs parents. Leur cri de ralliement : "Je veux voir mes enfants grandir" dans un Cameroun debout, pas à genoux.

Jean-Pierre Bekolo et la "Génération Effoudou"

C'est dans une tribune publiée sur les réseaux sociaux que Jean-Pierre Bekolo, figure intellectuelle camerounaise, a lancé le concept : "Bienvenue à la 'Génération Effoudou'." Il y décrit une jeunesse compétente, intègre, décidée à rompre avec les pratiques des aînés. "Née dans les années 1990 et ultra-qualifiée, elle s'attaque à l'ordre établi pour briser le cycle de la spoliation qui a gâché la vie de ses parents" , écrit-il.

Ce concept résonne profondément dans un Cameroun où la jeunesse, bien que diplômée, se heurte au chômage, au clientélisme et à la corruption. Effoudou, en osant défier un colonel, devient le porte-étendard d'une génération qui refuse de se taire.

Le parricide symbolique : "tuer le père"

Bekolo emploie une métaphore forte : la "Génération Effoudou" est résolue à "tuer le père et même le grand-père". Il ne s'agit pas d'un appel à la violence, mais d'un parricide symbolique : rejeter l'autorité corrompue des anciens, refuser leur héritage de laisser-aller. "Un parricide contre leur corruption, leur laissez-aller et leur laissez-faire" , précise-t-il.

Ce parricide est une rupture générationnelle. Les jeunes de la génération Effoudou ne veulent pas répéter les erreurs de leurs aînés. Ils veulent construire un Cameroun où l'État de droit prime sur la loi du plus fort.

LE CAPITAINE EFFOUDOU : PREMIER DE LA PROMOTION ?

Un parcours hors du commun

Le capitaine Effoudou n'est pas un inconnu. Ancien chef du bureau de renseignement de l'État-major particulier du président Paul Biya, radié des cadres de l'armée en mars 2024 pour "désertion en temps de paix", il est recherché depuis novembre 2024. Pourtant, il a choisi de prendre la parole sur le plateau de "Fauteuil Rouge" pour accuser le colonel Badjeck de tentative de viol sur Olive Ngobo en 2017.

Un acte de courage ou de défi ?

Son geste a provoqué un séisme. Accuser un colonel, en direct, devant des milliers de téléspectateurs, c'est prendre un risque immense. Mais pour la "Génération Effoudou", c'est un acte nécessaire. "Effoudou est le premier de cette génération décidée à briser le cycle de la déchéance du Cameroun" , écrit Bekolo. D'autres suivront-ils ?

LA CORRUPTION, CIBLE PRINCIPALE

Un système à bout de souffle

La "Génération Effoudou" cible la corruption sous toutes ses formes. Olive Ngobo, quelques jours après les déclarations d'Effoudou, a ajouté une nouvelle accusation : le colonel Badjeck aurait détourné des centaines de millions de francs CFA alloués au magazine "Honneur et Fidélité". Détournement de fonds, tentative de viol, impunité : le tableau est accablant.

"Je veux voir mes enfants grandir"

Le cri de ralliement de la génération Effoudou est simple et poignant : "Je veux voir mes enfants grandir" dans un Cameroun où ils pourront s'épanouir, sans avoir à fuir ou à se soumettre à l'arbitraire. Ce cri reflète une aspiration profonde : que les générations futures ne subissent pas le même sort que leurs parents.

LES DÉFIS DE LA "GÉNÉRATION EFFOUDOU"

Un mouvement naissant

La "Génération Effoudou" n'en est qu'à ses débuts. Son influence reste à mesurer. Mais elle a déjà réussi un pari : faire parler d'elle, imposer un débat sur la corruption et l'impunité au sein de l'armée. "D'autres Effoudou vont le rejoindre dans cet objectif clair : reprendre en main un pays en lambeaux" , prédit Bekolo.

Les obstacles à surmonter

Le chemin est semé d'embûches : répression judiciaire, discrédit médiatique, menaces physiques. Mais la "Génération Effoudou" semble décidée à aller jusqu'au bout. "Ils sont compétents et nourris de valeurs fortes" , souligne Bekolo.

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