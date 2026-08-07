Cameroun - Belka Tobis traite Longue Longue de « fou du village »

Belka Tobis s'en prend violemment à Longue Longue sur les réseaux sociaux, le traitant de « fou du village » après un audio polémique. Retour sur ce clash qui agite la musique camerounaise.

L'artiste Belka Tobis a répondu avec virulence à Longue Longue, qualifié d'« artiste laid qui ne sait pas chanter » dans un audio attribué à l'activiste Jean Bertrand Mang.

« Quand on chante mal en français, ça mérite un rapatriement pour excès de fautes de grammaire et c'est le cas du fou du village. »

La phrase est lâchée. Belka Tobis, artiste camerounais respecté, n'a pas mâché ses mots. La cible ? Longue Longue, son éternel rival. Derrière cette sortie cinglante, une vieille rancœur qui vient de trouver un nouveau souffle.

Car quelques jours plus tôt, un audio circulait sur les réseaux sociaux. On y entendrait Jean Bertrand Mang et Longue Longue s'en prendre violemment à Belka Tobis, le qualifiant d'« artiste laid qui ne sait pas chanter ». Un enregistrement dont l'authenticité n'a, à ce stade, pas été confirmée de manière indépendante. Mais sur les réseaux sociaux camerounais, la rumeur a suffi à enflammer les esprits.

Un clash qui couve depuis des années

Les artistes musiciens Longuè Longuè et Belka Tobis sont en froid depuis plusieurs années. Les deux hommes se parlent beaucoup plus par média interposé.

En juillet 2021, Longue Longue déclarait dans une vidéo que Belka Tobis était jaloux de son travail. Belka Tobis lui avait alors répondu sur ABK Radio : « Parlant de Longuè Longuè, il n'est pas mon collègue, on n'a pas le même niveau. Je suis professeur en musique ».

Cette rivalité, qui n'a jamais vraiment été enterrée, vient de ressurgir avec une intensité inédite. Le vecteur ? Un audio dont l'identité des protagonistes n'est pas officiellement confirmée, mais dont les propos ont suffi à raviver les braises.

L'audio polémique : « artiste laid qui ne sait pas chanter »

L'enregistrement, largement relayé sur les réseaux sociaux, mettrait en scène l'activiste Jean Bertrand Mang et le chanteur Longue Longue. Dans cet audio, Belka Tobis est notamment qualifié par le « libérateur libéré » d'« artiste laid qui ne sait pas chanter ».

Si l'authenticité de cet audio n'a pas été confirmée de manière indépendante, son impact, lui, est bien réel. En quelques heures, les réactions se sont multipliées, divisant les internautes entre soutiens de Belka Tobis et défenseurs de Longue Longue.

La réponse cinglante de Belka Tobis

Belka Tobis a répondu avec la même violence. Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, il a visé Longue Longue sans toutefois le citer explicitement.

« Quand on chante mal en français, ça mérite un rapatriement pour excès de fautes de grammaire et c'est le cas du fou du village. »

La formule est assassine. Elle joue sur plusieurs registres : la maîtrise du français un marqueur social fort au Cameroun et le terme de « fou du village », qui renvoie à une figure à la fois pitoyable et risible. L'artiste, qui chante généralement en langue bassa, semble pointer du doigt le niveau de langue de son rival.

Mais le mot « rapatriement » n'est pas anodin. Longue Longue a été expulsé de France le 18 juin 2026, placé en Centre de Rétention Administrative avant d'être rapatrié au Cameroun. Belka Tobis joue sur cette corde sensible, ajoutant une dimension personnelle et douloureuse à son attaque.

Longue Longue, le « Biyaiste » fraîchement expulsé

Le contexte de cette polémique est lourd. Longue Longue, de son vrai nom Simon Longkana Agno, a été interpellé le 27 mai 2026 à Strasbourg et placé en rétention administrative en raison d'une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF). Son expulsion a été exécutée le 18 juin 2026.

À son arrivée au Cameroun, un avis de recherche et d'arrestation daté du 15 juin 2026 l'attendait pour « outrage au chef de l'État ». Parallèlement, une vidéo le montrait en train de faire allégeance au pouvoir, déclarant « Je deviens un Biyaiste ».

Ce ralliement soudain au régime en place n'a pas manqué de faire réagir. Longue Longue, qui avait construit une partie de sa notoriété sur un discours contestataire, semble aujourd'hui chercher la protection du pouvoir. Une volte-face qui alimente les critiques.

Jean Bertrand Mang, l'activiste controversé

L'autre protagoniste de l'audio, Jean Bertrand Mang, est une figure bien connue du paysage politico-judiciaire camerounais. Ancien cadre du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN), il est actuellement incarcéré à la prison centrale de New Bell à Douala.

Il est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, dont « agression d'un agent public ». Son avocate, Me Alice Nkom, s'est inquiétée de son état de santé psychologique.

Son association avec Longue Longue dans cet audio dont l'authenticité n'est pas confirmée ajoute une couche de complexité à une affaire déjà sulfureuse. L'activiste, connu pour ses prises de position radicales, semble entretenir des liens avec le milieu musical contestataire.

Que va-t-il se passer maintenant ?

À ce stade, Longue Longue n'a pas réagi publiquement à la déclaration de Belka Tobis. Jean Bertrand Mang, incarcéré, ne s'est pas non plus exprimé sur cette séquence audio.

La polémique pourrait s'apaiser si les protagonistes choisissent le silence. Mais l'histoire récente montre que les clashs entre ces deux artistes ont tendance à rebondir. Les réseaux sociaux camerounais, friands de ce type de contentieux, pourraient continuer à alimenter le débat pendant plusieurs jours.

Une chose est sûre : cette affaire a déjà atteint son objectif. Elle fait parler d'elle. Et dans l'univers du show-business, c'est souvent la seule victoire qui compte.

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