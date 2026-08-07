Pr. Pierre MILA ASSOUTE: "Un Cameroun demain sans chaos : l’exigence d’un État stratégique"

Le Cameroun est à un tournant. Le pays doute de sa gouvernance, de son avenir et de sa capacité à transformer ses richesses en progrès concret. La voie n’est pas dans les rumeurs, mais dans un projet national clair, porté par un État stratégique.

Trop de bruit, trop peu de lisibilité.

Les débats publics sont saturés de spéculations sans base légale : vacance du pouvoir, séjours du chef de l’État à l’étranger, reports électoraux, querelles de clans et ambitions personnelles. Pendant ce temps, le cœur du problème reste ignoré : quel projet concret immediat pour la nation ? Quelle trajectoire pour la jeunesse ? Quelle espérance pour le peuple ?

Quelle grandeur pour la nation?

Or, les défis du moment dépassent les individus. Il s’agit de reconstruire la confiance, de définir une vision de long terme et de la rendre concrète.

Dette, panique budgétaire et illusion du développement



L’appel à la diaspora pour financer la dette traduit une tension financière réelle. Derrière les discours, il y a des difficultés de trésorerie et une interrogation sur la capacité de l’État à honorer à la fois sa dette extérieure et ses charges internes.

Le surendettement n’est pas une solution. Quand il est improductif, il appauvrit le pays et enferme les générations futures dans un cycle de dépendance.

Urgence sociale et crise des valeurs

Le Cameroun compte une jeunesse nombreuse, souvent diplômée, mais sans emploi ni perspective. Cette situation nourrit le découragement, les dérives sociales et les violences.

L’éducation et la formation ne produisent pas encore assez de compétences utiles à la production et à l’innovation. À cela s’ajoute une crise des valeurs : enrichissement rapide, culture du paraître, corruption, feymania, détournements. Quand l’argent facile devient la norme, le travail perd sa valeur et l’autorité de l’État s’affaisse.

Un État stratégique, pas un État de routine



Le Cameroun ne peut plus être gouverné avec des méthodes héritées du passé. Il faut une stratégie nationale qui place la connaissance, l’innovation et le capital humain au centre du développement.

Les universités doivent cesser d’être de simples fabriques de diplômes. Elles doivent devenir des moteurs de recherche, de transformation de la connaissance en souveraineté scientifique et en richesse durable. Cela exige :

- une réforme de l’enseignement supérieur,

- des incitations à l’entrepreneuriat,

- des partenariats public-privé,

- une fiscalité orientée vers la production,

- une politique industrielle claire.

Le piège des clans et la question du leadership

Le débat sur la succession présidentielle montre le risque d’un avenir dominé par les rivalités de pouvoir et les intérêts de clans. Les dirigeants ne doivent pas être choisis selon la proximité, la filiation ou le clientélisme, mais selon leur éthique, leur rigueur et leur capacité à mobiliser l’intelligence nationale.

L’orthodoxie républicaine doit être réaffirmée : l’intérêt général avant les intérêts particuliers. La souveraineté scientifique, la qualité de l’éducation, l’innovation, l’industrialisation et la dignité du travail sont les seuls fondements d’une richesse durable.



Le choix : État puissant ou délitescence



Faute de cela, le pays s’expose à la fragmentation, à la délitescence de l’État, à l’instabilité durable et à des conflits identitaires et régionalistes contraires à l’idée même de nation.

La quête du pouvoir pour le pouvoir est une illusion d’une époque révolue. Ce qui doit être au centre de toutes les ambitions, c’est le Cameroun lui-même.

Ce n’est pas le trône qui doit être recherché, mais la construction d’un État stratégique et puissant, capable d’assurer le travail, la paix, la prospérité, la stabilité et la dignité à son peuple.

Comme le rappelle Albert Einstein, les modes de pensée des hommes d'une organisation qui ont produit un certain résultat ne peuvent pas être simplement recyclés si l’on veut obtenir un résultat différent. Le chef de l’État doit tirer froidement les leçons de la trajectoire actuelle et engager un vrai changement pour ouvrir une perspective nouvelle de croissance et de prospérité pour les générations à venir.

Pr. Pierre MILA ASSOUTE,Paramount Chief of Sanzo

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