Cameroun - Olive Ngobo demande à Badjeck de « répondre personnellement »

Le Dr Olive Ngobo affirme avoir reçu une note vocale évoquant une campagne de dénigrement préparée contre elle par le colonel Badjeck, et l'appelle à s'expliquer lui-même.

Dans une déclaration publique, la présidente de LIVIA Foundation hausse le ton. Elle dit avoir été informée d'une manœuvre visant à mobiliser des acteurs des médias contre elle et refuse de laisser la bataille se jouer sur le terrain de la désinformation.

Olive Ngobo accuse le colonel Badjeck de vouloir orchestrer une campagne médiatique contre elle

Dans une déclaration publique, le Dr Olive Ngobo, experte en relations internationales, stratégie et sécurité, et présidente de LIVIA Foundation, affirme avoir reçu une note vocale selon laquelle le colonel Didier Badjeck aurait sollicité certains acteurs des médias afin d'organiser une campagne de dénigrement, de sabotage et de diffusion de fausses informations à son encontre.

Un appel direct à la profession journalistique

Dans son texte, le Dr Ngobo s'adresse directement aux « acteurs et professionnels des médias », les appelant au professionnalisme, à l'éthique et au sens des responsabilités. Elle les invite à s'abstenir de s'immiscer dans cette affaire, qu'elle présente comme relevant de « l'intérêt supérieur de la Nation, de la Paix sociale et de la Cohésion nationale ». Elle demande, en particulier, rigueur et impartialité face à toute proposition susceptible de porter atteinte à l'honneur, à la réputation ou à la dignité d'autrui.

« La responsabilité pénale est individuelle »

La formule revient à deux reprises dans sa déclaration. Le Dr Ngobo l'utilise comme un rappel de principe : selon elle, un différend qui l'oppose personnellement à Didier Badjeck ne devrait pas être étendu, via les médias, à des tiers.

Elle formule une demande précise à l'intention du colonel Badjeck : qu'il « réponde personnellement aux accusations dont il fait l'objet » et qu'il assure sa défense « avec les moyens de droit qui lui sont ouverts, sans chercher à impliquer des tiers dans ce différend ».

Un contentieux qui s'inscrit dans la durée

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions déjà documentées entre les deux personnalités, sur fond d'accusations croisées portées ces derniers jours par différents intervenants dans l'espace public camerounais. Ni la teneur exacte de la note vocale évoquée par le Dr Ngobo, ni son origine, n'ont pu être vérifiées de manière indépendante à ce stade.

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