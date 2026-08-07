Cameroun - Absence de Biya : Mamy Nyanga applaudit le système

La sénatrice Mamy Nyanga affirme que Paul Biya a “placé le Cameroun sur orbite” et que le pays tourne “en pilotage automatique”. Une déclaration qui fait polémique alors que le président est absent depuis deux mois.

Invitée de Brand Kamga sur Naja TV, la sénatrice RDPC Françoise Puene a estimé que le chef de l’État avait “tout anticipé” et que le Cameroun pouvait fonctionner sans lui. L’opposition dénonce un “vide institutionnel”.

“Paul Biya a placé le Cameroun sur orbite. Le pays est désormais en pilotage automatique.” Ces mots, prononcés par la sénatrice Françoise Puene, plus connue sous le nom de Mamy Nyanga, ont fait l’effet d’une bombe sur la scène politique camerounaise. Invitée de l’émission Sans Tabou sur Naja TV, animée par Brand Kamga, la figure du RDPC a assumé une métaphore aérienne pour défendre l’absence prolongée du chef de l’État. Problème : cette déclaration intervient alors que Paul Biya, âgé de 93 ans, a quitté le Cameroun le 7 juin dernier pour un “court séjour privé en Europe” et n’est toujours pas rentré. Deux mois d’absence, des rumeurs sur son état de santé, une opposition qui crie au “vide institutionnel”… et une sénatrice du parti au pouvoir qui compare le pays à un avion en pilote automatique. La polémique est immédiate.

MAMY NYANGA, FIGURE PROCHE DU POUVOIR

Une sénatrice RDPC et femme d’affaires influente

Françoise Puene, alias Mamy Nyanga, est une personnalité incontournable du paysage politique et économique camerounais. Sénatrice du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) depuis 2023, elle est également la présidente fondatrice du groupe Franco Hotels. Surnommée “la sénatrice la plus connectée de Yaoundé”, elle est une soutien affiché de Paul Biya, qu’elle défend régulièrement dans les médias.

Une déclaration qui n’est pas anodine

En déclarant que “le Cameroun est sur orbite” et fonctionne “en pilotage automatique”, Mamy Nyanga ne fait pas qu’exprimer une opinion personnelle. Elle reprend à son compte une expression utilisée par l’opposition mais pour en retourner le sens. Là où Joshua Osih, leader du SDF, dénonce un “pilotage automatique” synonyme de vacance du pouvoir, la sénatrice en fait un gage de stabilité et d’anticipation.

DEUX MOIS D’ABSENCE ET UNE OPPOSITION EN ÉBULLITION

Une absence record qui inquiète

Le 7 juin 2026, Paul Biya quitte Yaoundé pour un “court séjour privé en Europe”. Près de deux mois plus tard, il n’est toujours pas réapparu. Cette absence, la plus longue de son règne, alimente les rumeurs sur son état de santé. Le gouvernement assure qu’il est “en vie” et que son retour est “imminent”, mais l’opposition s’impatiente.

L’opposition dénonce un “vide institutionnel”

Joshua Osih, président du Social Democratic Front (SDF), a été l’un des premiers à utiliser l’expression “pilotage automatique” pour qualifier la situation. “Un chef de l’État absent depuis plus de six semaines. Une vice-présidence vacante. Un Cameroun en pilotage automatique, et on ne s’en remet pas à un pilotage automatique dans la tempête”, a-t-il déclaré. D’autres voix, comme celle d’Issa Tchiroma Bakary, ont évoqué une “perception répandue” que “tout n’est pas bien” avec Biya.

Les décrets de Biya pour rassurer

Pour contrer les critiques, la présidence multiplie les actes présidentiels. Fin juillet, Biya a signé un décret autorisant un accord avec la Banque islamique de développement pour près de 28 milliards de FCFA. Le 3 août, il a procédé à un remaniement au sommet de l’armée, promouvant cinq colonels au grade de général de brigade. Une façon de montrer qu’il reste aux commandes, même à distance.

LA MÉTAPHORE DE L’ORBITE : GÉNIE OU DÉCONNEXION ?

“Le Cameroun sur orbite” : une vision technocratique

En affirmant que Biya a “placé le Cameroun sur orbite”, Mamy Nyanga suggère que le président a tout anticipé avant son départ. Comme un satellite, le pays suivrait une trajectoire préprogrammée, sans besoin d’intervention humaine. Une vision rassurante pour les soutiens du régime, mais qui heurte ceux qui estiment que la politique ne se réduit pas à un algorithme.

Une déclaration qui divise

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont partagées. Les biyaïstes saluent une “vision clairvoyante” et une “preuve de maturité institutionnelle”. Les opposants, eux, dénoncent une “déconnexion totale” et une “insulte à l’intelligence des Camerounais”. Beaucoup s’interrogent : un pays peut-il vraiment fonctionner “en pilotage automatique” quand son président est absent depuis deux mois et que des crises sécuritaires et économiques persistent ?

STABILITÉ, LÉGITIMITÉ ET SUCCESSION

Une question de constitution

Le Cameroun n’a pas de vice-président. En cas d’empêchement du président, la Constitution prévoit que le président du Sénat assure l’intérim. Mais pour l’instant, le pouvoir exécutif continue de fonctionner, même à distance. La présidence assure que Biya “gouverne” depuis la Suisse. Mais pour combien de temps encore ?

La succession, sujet tabou

À 93 ans, Paul Biya est le plus vieux président du monde. Son absence prolongée relance les spéculations sur sa succession. Mamy Nyanga, en défendant le “pilotage automatique”, pourrait aussi préparer l’opinion à une éventuelle transition. Mais elle s’en défend : pour elle, Biya est toujours aux commandes, même s’il est loin.

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