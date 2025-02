CAMEROUN :: Piste de l’aéroport de Garoua en crise : Le Palais présidentiel exige une réhabilitation urgente :: CAMEROON

La dégradation avancée de la piste d’atterrissage de l’aéroport international de Garoua préoccupe désormais le Palais présidentiel. Interpellé par la Présidence de la République, le Directeur Général des Aéroports du Cameroun (ADC), Owona Assoumou, est sous pression pour trouver des solutions rapides. Cette situation critique intervient à quelques mois du Hadj, un événement religieux majeur pour les pèlerins du septentrion, qui utilisent traditionnellement cet aéroport comme point de départ et d’arrivée.

La piste de l’aéroport de Garoua, dont l’état des chaussées aéronautiques est jugé très préoccupant, ne permet plus d’accueillir des aéronefs gros porteurs, essentiels pour le transport des pèlerins. Les pilotes ont multiplié les alertes, soulignant les risques sécuritaires liés à l’utilisation de cette infrastructure. Face à cette urgence, la réhabilitation de la piste est devenue une priorité, d’autant plus que le Cameroun s’approche d’une année électorale, où les régions du septentrion représentent un vivier électoral crucial.

Cependant, les défis financiers sont immenses. Owona Assoumou, à la tête des ADC, doit mobiliser 20 milliards de FCFA pour les travaux de réhabilitation. Or, la trésorerie de l’entreprise est dans une situation critique, asséchée par des années de gabegie et de mauvaise gestion. Les fournisseurs des ADC peinent à se faire payer, et les dettes s’accumulent. Cette situation soulève des questions sur l’utilisation des milliards injectés en 2021 pour la mise à niveau de l’aéroport avant la CAN, dont les résultats semblent aujourd’hui invisibles.

Par ailleurs, un autre projet important, la réhabilitation de l’aérogare passagers de l’aéroport de Douala, reste bloqué depuis cinq ans, malgré les promesses répétées. Ce double échec met en lumière les dysfonctionnements structurels des ADC et la nécessité d’une réforme en profondeur pour garantir la gestion efficace des infrastructures aéroportuaires du pays.

Le Palais présidentiel, conscient des enjeux politiques et sécuritaires, exige des actions concrètes et rapides. La réhabilitation de la piste de Garoua est désormais une question de crédibilité pour le gouvernement, qui ne peut se permettre de mécontenter les populations du septentrion à l’approche des élections.

En conclusion, cette affaire révèle les défis de la gouvernance publique au Cameroun, où les retards dans la maintenance des infrastructures critiques et les problèmes de gestion financière menacent la sécurité et le développement économique.