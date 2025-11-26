FRANCE :: Appel à la responsabilité individuelle des Camerounais

Chers compatriotes,



Il est temps de réfléchir à nos comportements face aux conflits. Chaque fois que des problèmes surviennent, n'oublions pas que le nom d'une personne porte des significations profondes. Ce nom représente non seulement un individu, mais aussi sa famille et ses ancêtres. En cas de désaccord, chaque individu mérite d'être identifié par son propre nom, car cela reconnaît son identité et son implication individuelle.



Il est crucial de ne plus attribuer nos querelles, incompréhensions, frustrations, jalousies et haines à toute une communauté. Réglons nos problèmes entre nous, sans prendre en otage les ethnies ou les peuples. Apprenons à faire la part des choses : une personne n'est pas le reflet de sa communauté ou de son ethnie.



Nos comportements peuvent devenir très dangereux. Ce qui commence comme un simple malentendu peut se transformer en humiliation ethnique et tribale, menant à des tensions inacceptables. Une communauté entière ne devrait pas payer pour les déceptions amoureuses ou les frustrations individuelles. Nous devons apprendre à gérer nos problèmes avec maturité, sans les associer à nos différentes communautés.



Si nous ne sensibilisons pas les Camerounais sur ce sujet, nous risquons de provoquer des conflits qui pourraient dégénérer en une guerre ethnique. S'adresser à une personne en utilisant le nom de sa tribu ou de son peuple est problématique et peut être perçu comme une attaque contre toute une communauté, qui n'est pas responsable des actions d'un seul individu. Il est essentiel de s'adresser à chacun par son nom propre afin de respecter son individualité et d'éviter de réduire une personne à son appartenance à un groupe plus large.



Apprenons à vivre ensemble en dépassant nos différences et en voyant nos voisins comme des alliés plutôt que comme des adversaires.





