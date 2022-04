CENTRAFRIQUE :: Le Bitcoin est la nouvelle monnaie de La République Centrafricaine :: CENTRAL AFRICAN

Bangui, 22 Avril 2022, palais de l’assemblée nationale. Le parlement de la République Centrafricaine adopte le Bitcoin comme nouvelle monnaie à coté du franc CFA hérité de la colonisation Française. La presse Camerounaise s’en est appropriée.

Le Bitcoin est arrivé. La nouvelle révolution Centrafricaine est numérique. Celle qui viendra à coup sur changer les habitudes des Centrafricains. Jusque là habitués au traditionnel Franc Des colonies françaises d’Afrique CFA, ils vont désormais voir entrer dans les échanges au quotidien la monnaie numérique. «La Centrafrique opte pour la crypto monnaie » écrit Financia Hebdo

C’est à l’unanimité que le Projet de Loi régissant la crypto-monnaie en République Centrafricaine a été adopté le 22 avril dernier au Parlement à Bangui, capitale de la RCA. Ce projet permet au gouvernement de créer un environnement favorable au secteur financier dans le pays.

Ceci est l’aboutissement d’une Politique monétaire d’ouverture adoptée depuis peu avec l’avènement du numérique «La RCA adopte une nouvelle monnaie », précise La Nouvelle Expression. La République centrafricaine a approuvé le Bitcoin comme monnaie légale à côté du Fcfa hérité de la colonisation française. Une révolution et en forme de décolonisation désormais en marche dans le pré carré français en Afrique.

Dans le domaine du Mobile Banking, Sara Money s’installe avec peu de bonheur. Le journal La Premiere heure estime que «Sara Money vers le syndrome Yup et Express-Union » D’après (Première Heure P.5) un produit de Afriland First Bank, entreprise spécialisée dans les multiples transactions financières, celle-ci a engagé depuis un temps sur l’ensemble du triangle une campagne de lancement de ‘’ SARA Money ‘’. Plusieurs experts en la matière déconseillent les usagers de peur de se voir escroquer. Et pourtant et pour La Voix des Jeunes «Sara Money, les jeunes en raffolent ». Ils sont plusieurs milliers de jeunes ayant déjà téléchargés cette application mobile sécurisée et simple d’utilisation, qui fait la fiété du Cameroun. Le porte-monnaie électronique Sara by Afriland, développé par la banque panafricaine Afriland First Bank permet d’effectuer des transferts quasi gratuits.

Au Fonds monétaire international, «Le Fonds fiduciaire bientôt lancé» Pour Financia Hebdo, Le Fonds Fiduciaire pour la Résilience et la Durabilité est un outil supplémentaire dont s’est doté le FMI pour ses interventions à l’endroit des pays pauvres et vulnérables. Il est destiné à fournir un financement concessionnel de longue durée aux pays engagés dans des réformes macroéconomiques essentielles dans le cadre de la réduction des risques pour la stabilité future de leur balance des paiements, notamment ceux liés au changement climatique et à la pandémie de Covid-19.