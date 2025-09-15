CAMEROUN :: Bruno Bidjang et ses anti valeurs :: CAMEROON

Je suis enseignant de philosophie dans la région du Nord. Je vous parle ce matin d’un jeune, Bruno Bidjang, qui a accepté de sacrifier sa jeunesse et accepté, le déshonneur, la honte et l’indignité.

Si le directeur des médias du groupe l’Anecdote de Pierre Amougou Belinga, avait fait ses classes comme il se doit à l’Esstic, il aurait compris ce qu’on appelle anti valeurs. Il aurait compris la dangerosité et les insanités de cela dans la société. Au-delà de tout, il aurait compris que les anti valeurs s’opposent à la morale et donc à l’éthique.

Depuis un temps, ce gars, qu’on appelle à tort journaliste s’est lancé dans un programme télé dans lequel il invite des personnes, à la morale et à l’éthique douteuses, l’assister dans le crime.

Il y a eu Celestin Djamen que je pense a perdu le sens de la honte pour la vanité officielle. Ce type sans emploi, imposteur démontré et reconnu comme tel, ne mérite même pas qu’on passe plus de temps sur lui. Juste lui rappeler que bientôt son corps ne lui appartiendra plus. Reste à savoir s’il n’est pas encore passer aux choses anormales. Ce qui l’intéresse c’est le pouvoir à tout prix et à tous les prix.

Bidjang Ia eu un autre invité dont le nom fait honte, et qu’on dit être activiste pro Biya; qui à la veille de la voiture piégée ayant tué sept soldats camerounais dans la région du Sud-ouest, avait dit que « le chef de l’Etat, SE Paul Biya a résolu définitivement la crise anglophone et que les populations vaquent normalement à leurs occupations ». Bruno Bidjang ne l’a pas recadré. Voilà des familles aujourd’hui endeuillées. Cet activiste et Bruno Bidjang doivent être cités pour responsables de ce massacre odieux.

L’autre invité Jean de Dieu Momo pour justifier qu’on va le maintenir à la mangeoire, a parlé du Pr Maurice Kamto pendant au moins 30 minutes. Le crime étant partagé entre le journaliste qui pose des questions et fait des relances dans l’optique d’enfoncer le couteau. On dirait une mission commandée. Un peu ce qu’on appelle journalisme à gage. Son invité, de surcroît un ministre dans un ministère de souveraineté, qu’est le ministère de la justice ; là où chaque Camerounais devrait se sentir être protégé, là où la justice même devrait être la chose la mieux partagée. Mais c’est là où sort le venin de la haine dans un contexte où on dit lutter contre les discours haineux. C’est un crime au métier de journaliste, un crime même contre la personne de Maurice Kamto. Le ministre titulaire, le patriarche Laurent Esso ne s’est jamais lancé dans de telle danse de singes affamés. Le Conseil national de la communication y ferme les yeux et les oreilles.

Il faut rappeler que Maurice Kamto n’a jamais répondu de cette manière à ces gens qui détruisent les autres pour soit se maintenir à la mangeoire ou soit être invité désormais à la table du déshonneur et de l’indignité. Kamto lui, a toujours prôné la concorde, le bon sens et le patriotisme.

Un invité séreux ne devrait pas accepter l’invitation de Bruno Bidjang. Parce qu’ils est cité parmi les assassins du journaliste Martinez Zogo, tout au moins le rôle qu’il aurait joué dans la planification de l’assassinat de ce journaliste. Même s’il comparaît libre dans ce procès, il n’en reste pas moins qu’il soit encore sous le coup d’une éventuelle condamnation. Le procès étant pendant, les gens qu’il invite devraient, s’ils ont encore un peu d’humanité, décliner l’invitation jusqu’à ce qu’il soit jugé et déclaré non coupable de la mort de Martinez Zogo.

Le plan qu’il met en exécution pour saper des personnalités telles que le professeur Maurice Kamto démontre à suffire que Bruno Bidjang a perdu le sens de l’honneur et de la dignité. Il n’est donc pas surprenant qu’il soit cité dans plusieurs affaires de meurtre. Il porte avec lui le sang de ces gens qui ont été assassinés.

Maintenant il utilise Vision 4 comme mobile d’une autre forme d’assasinat. Il est donc prêt à tout. Il ne peut plus rester calme, normal, sans penser à faire du mal.

