La Convergence Républicaine exhorte la jeunesse et l’ensemble de la Nation à se mobiliser pour la candidature de Paul Biya, un leader expérimenté qui incarne la stabilité et la sérénité nécessaires à l’avenir du Cameroun.

La Convergence Républicaine, par la voix de son Coordonnateur, le Professeur Jean Gatsi, adresse un appel vibrant à la jeunesse camerounaise et à l’ensemble de la Nation autour de la candidature du Président Paul Biya à l’élection présidentielle de 2025.

À un moment où certains cherchent à semer le doute et la division, la République a besoin d’unité, de stabilité et de continuité. Elle a besoin d’un homme d’expérience, d’un bâtisseur, d’un garant de la paix et du progrès. Cet homme, c’est Paul Biya.

Depuis plus de quatre décennies, il guide le Cameroun avec sagesse et constance, tenant le pays à l’abri des secousses qui ont emporté tant d’autres nations.

Aujourd’hui encore, il reste l’axe de stabilité et le rempart de notre unité nationale. Sa candidature n’est pas seulement celle d’un individu, elle est l’expression de la volonté d’un peuple de continuer à avancer dans la sérénité, le développement et la paix.

La Convergence Républicaine appelle particulièrement la jeunesse camerounaise à se lever, à se mobiliser et à s’engager résolument aux côtés du Président Paul Biya. Car c’est elle qui bénéficiera en premier lieu des fruits de la stabilité, des réformes et des grands projets structurants.

La jeunesse ne doit pas être trompée par les sirènes de la contestation stérile et du désordre. Elle doit être à l’avant-garde de cette dynamique républicaine qui unit, construit et prépare l’avenir.

Camerounaises, Camerounais, jeunes de toutes nos régions, la République vous appelle. Autour de Paul Biya, rassemblons-nous comme un seul homme, pour la victoire de la stabilité, pour la victoire de la paix, pour la victoire du Cameroun.

Vive la jeunesse camerounaise ! Vive le Président Paul Biya ! Vive la République ! Vive le Cameroun uni et souverain !

La jeunesse camerounaise appelée à soutenir Paul Biya en 2025
